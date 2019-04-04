Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларовРоссийская газета 00:20
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla. Акции компании за две минуты потеряли 11 процентов, пишет Bloomberg.
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Маск потерял $1 млрд за две минуты из-за отчета Tesla о рекордном падении продаж
Rambler News Serviceвчера в 12:39
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