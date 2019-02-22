Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларовРоссийская газета 22 февраля в 15:40

Американский предприниматель Илон Маск взял в банке сразу пять ипотечных кредитов на 30 лет на общую сумму 61 млн долларов. При этом ежемесячные выплаты по ним составляют 180 тысяч долларов, передает Bloomberg.

Политика Лавров заявил об отсутствии условий для мирного договора с Японией Переговоры о заключении мирного договора с Японией по итогам Второй мировой войны ведутся не в рамках условий Токио, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, CCTV и китайскому телевизионному каналу "Феникс".

Транспорт В России изменили правила посадки в самолет Российские аэропорты с 24 февраля начали пускать пассажиров в самолет по электронным посадочным талонам.

Спорт Елисеев завоевал серебро в гонке преследования на ЧЕ Россиянин Матвей Елисеев завоевал серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Минской области (Белоруссия) на трассах республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".

Политика В Молдавии начались парламентские выборы В Молдавии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах.

Политика Поклонская рассказала о возбужденных против нее делах Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о грядущем пятилетнем юбилее своих непростых отношений с Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ).

Политика Более 300 человек пострадали в столкновениях на границе Венесуэлы Несколько сотен человек пострадали в результате столкновений на границе Венесуэлы.

Происшествия В Петербурге BMW X6 насмерть задавил двух пешеходов на тротуаре "Двадцать четвертого февраля в 00.29 в Центральном районе на Невском проспекте у дома 55 водитель, управляя BMW Х6, совершил выезд на тротуар с последующим наездом на группу пешеходов", - сказано в сообщении.

Политика Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя, однако в конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял одностороннее решение о роспуске русского экзархата и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев.

Экономика Гражданам ОАЭ простят почти 100 миллионов долларов долгов Правительство Объединенных Арабских Эмиратов договорилось с 13 банками о списании долгов жителям страны на общую сумму 361 миллион дирхамов (более 98 миллионов долларов).

Политика Пушков: Противники Мадуро продолжат испытывать его на прочность Пушков отметил, что попытка под предлогом гуманитарной помощи прорвать границу Венесуэлы провалилась.

Армия и оружие Названы военные центры в США, которые могут стать целью «Циркона» В эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1" были названы военные центры принятия решений в США, на которые могут быть нацелены гиперзвуковые ракеты "Циркон" в случае угрозы применения ракет по отношению к России.

Происшествия В Москве у студента украли золотые часы стоимостью более 1 млн рублей В московском ресторане неизвестный украл у студента золотые часы стоимостью более 1 млн рублей.

Армия и оружие Самолет ВМС США провел разведку у черноморского побережья России Самолет ВВС США провел разведку вдоль российского побережья Черного моря, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Политика Панин прокомментировал слова Серебрякова о России Актер Алексей Панин согласился с высказыванием своего коллеги по цеху Алексея Серебрякова о том, что Россия якобы разжигает войны.

Происшествия Сотрудницу полиции уволили за стриптиз-подарок коллегам в Бурятии Идея нанять танцовщицу для поздравления полицейских с 23 Февраля оказалась неудачной Старшего дознавателя МВД, пригласившую танцовщицу для стриптиз-подарка полицейским на День защитника Отечества, уволили из органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.

Футбол Роналду приобрел элитный внедорожник за 400 тысяч евро Как отмечается, стоимость модели составляет 400 тысяч евро. Мощность данного внедорожника начинается от 571 лошадиной силы.

Спорт Сегодня Этери Тутберидзе исполняется 45 лет В 18 лет фигуристка уехала в США, где выступала в шоу. В конце 90-х Тутберидзе вернулась в Россию и работала тренером в Москве.

Общество Вильфанд рассказал о поиске индикатора точных прогнозов погоды Ведь считается, что вопрос глобального потепления - дискуссионный, единого мнения по нему до последнего времени выработано не было.

Спорт Белорукова и Непряева прошли в финал командного спринта Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова прошли в финал командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде, Австрия.

Общество Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.