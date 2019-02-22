Экономика

Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларовРоссийская газета 22 февраля в 15:40

Американский предприниматель Илон Маск взял в банке сразу пять ипотечных кредитов на 30 лет на общую сумму 61 млн долларов. При этом ежемесячные выплаты по ним составляют 180 тысяч долларов, передает Bloomberg.
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Bloomberg: Илон Маск взял ипотечные кредиты на сумму более $60 млн

ТАСС22 февраля в 14:17

Илон Маск взял ипотеку на $61 млн на 30 лет

Газета.Ru22 февраля в 12:23

Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов

Lenta.ru22 февраля в 13:20

Bloomberg: Маск взял ипотеку на $61 млн

RT на русском22 февраля в 12:55

Илон Маск взял ипотечный кредит более чем на 60 миллионов долларов

Эхо Москвы22 февраля в 12:31

Bloomberg: Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов

РИА Новости22 февраля в 13:56

Илон Маск взял ипотеку на $61 млн

РБК22 февраля в 11:53
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