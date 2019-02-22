Экономика
Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларовРоссийская газета вчера в 15:40
Американский предприниматель Илон Маск взял в банке сразу пять ипотечных кредитов на 30 лет на общую сумму 61 млн долларов. При этом ежемесячные выплаты по ним составляют 180 тысяч долларов, передает Bloomberg.
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