Экономика

Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларовLenta.ru вчера в 13:20

Американский миллиардер Илон Маск оформил четыре новых ипотечных кредита и рефинансировал один имеющийся в банке Morgan Stanley, сообщает Bloomberg. Общая сумма заемных средств, предоставленных предпринимателю, составила 61 миллион долларов.
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