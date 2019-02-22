Экономика
Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларовLenta.ru 13:20
Американский миллиардер Илон Маск оформил четыре новых ипотечных кредита и рефинансировал один имеющийся в банке Morgan Stanley, сообщает Bloomberg. Общая сумма заемных средств, предоставленных предпринимателю, составила 61 миллион долларов.
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Армия и оружие
Американский военный самолет пролетел над территорией России
Американский военный самолет Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над Россией, это следует из данных мониторингового портала PlaneRadar.
Обновлено в 19:54
Политика
С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Российский программист Лисов признал вину в кибератаке на банки США
Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в создании вируса NeverQuest и краже денег со счетов в американских банках, признал вину в Федеральном суде Манхэттена.
Обновлено в 18:51
Политика
Порошенко пожаловался на безответные звонки Путину
Украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу FoxNews 22 февраля пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.
Обновлено в 20:14
Экономика
Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%
Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать социальные пенсии на 2%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал песни из программы Малышевой
Обновлено в 19:43
Экономика
SEC ищет нарушения в отчетности Kraft Heinz
Как отмечается, компания «полностью сотрудничает» с регулятором и, кроме того, приняла собственные меры для того, чтобы не допустить повторения нарушений.
Обновлено в 05:50
Спорт
Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию
Обновлено в 07:58
Политика
Помпео рассказал, в каких еще странах США готовы сменить власть
Помимо Венесулы, еще в двух странах Соединенные Штаты нацелены на смену власти, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Обновлено в 20:29
Спорт
Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Один из основателей Twitter покидает совет директоров компании
Один из основателей американской компании и одноименной социальной сети Twitter Эван Уильямс покидает ее совет директоров.
Обновлено в 17:54
Политика
Небензя допустил обращение в Совбез ООН из-за провокаций в Венесуэле
Если США проявят агрессию при доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу, которая должна состояться 23 февраля, Москва готова обратиться в Совбез ООН, заявил ТАСС постпред России при организации Василий Небензя.
Обновлено в 20:16
Космос
В NASA назвали дату старта корабля Crew Dragon к МКС
Обновлено в 20:50
Политика
Депутат Бундестага: безопасность в Европе возможна только с Россией
Безопасность в Европе возможна только с Россией, заявил депутат Бундестага, член парламентской ассамблеи НАТО Юрген Триттин.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Певцу Ар Келли предъявили обвинения в изнасиловании
Исполнителю известной песни "I belive I can fly" американскому певцу Ар Келли (Роберт Келли) прокуратура Чикаго предъявила обвинения в изнасиловании.
Обновлено в 19:45
Происшествия
В Новосибирске суд отправил под арест замдиректора клиники Мешалкина
В Новосибирске суд отправил под арест замдиректора Национального исследовательского медицинского центра имени академика Мешалкина профессора Евгения Покушалова.
Обновлено в 16:24
Политика
Здание Национального космического центра построят в форме ракеты
«Один из проектов предполагает, что здание будет выполнено в форме ракеты сверхтяжелого класса, которую сейчас разрабатывают в России», — пояснил Рогозин.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду
В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 09:50
Общество
Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за год
В среднем каждый житель России заплатит за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.
Обновлено в 17:31
Политика
Порошенко причислил Малевича к художникам «украинского авангарда»
Президент Украины Петр Порошенко назвал российского художника польского происхождения Казимира Малевича представителем «украинского авангарда».
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Сирия: жители поселка поздравили российских военных с 23 февраля
Жители идлибского поселка Телль-Ханзир поздравили с Днем защитника Отечества российских военных, доставивших в населенный пункт гуманитарную помощь.
Обновлено в 21:28
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Венесуэла временно закрывает три моста на границе с Колумбией
Власти Венесуэлы приняли в пятницу решение о временном закрытии трех мостов на границе с Колумбией.
Обновлено в 21:27
Политика
Трамп выдвинул кандидатуру на должность постпреда США при ООН
Американский лидер Дональд Трамп выдвинул на должность постпреда страны при ООН посла США в Канаде Келли Крафт.
Обновлено в 19:10
Общество
Жительница Аргентины нашла странное существо с человеческими зубами
Жительница Аргентины Мария Джулия Кандотти обнаружила на рисовом поле в провинции Санта-Фе непонятное существо с зубами, похожими на человеческие.
Обновлено в 16:52
Кино
В Париже назвали обладателей кинопремии «Сезар»
Лучшим фильмом по версии Французской киноакадемии названа драма «Опекунство», ставшая первой полнометражной картиной режиссера Ксавье Леграна.
Обновлено в 21:10
Общество
Россиянам хотят запретить держать дома медведей и пауков
В список, дополняющий закон о запрете жестокого обращения с животными, вошли крупные хищники весом более 20 кг, такие как медведи, львы и тигры, а также ядовитые змеи, пауки, скорпионы и некоторые морские млекопитающие, для которых трудно создать условия комфортного содержания.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие
В Венесуэле сообщили о захвате протестующими генерала Нацгвардии
«Местные жители удерживают генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал нападением», — написал депутат в Twitter.
Обновлено в 14:40