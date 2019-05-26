Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний СШАКоммерсантъ 02:27

с чего всё началось

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года. Абсолютным лидером стал гендиректор Tesla Илон Маск, вознаграждение которого в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $ 2,284 млрд.

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Общество Резник хотел ловить депутатов-наркоманов, но попался сам В начале мая в Санкт-Петербурге депутат Резник, возглавляющий комиссию Заксобрания по образованию, культуре и науке, оказался в эпицентре скандала, спровоцированного его возможным употреблением запрещенных марихуаны и гашиша.

Политика Беглов поведал об объединяющей любви к Петербургу Всех жителей Санкт-Петербурга объединяет любовь к городу, считает врио губернатора Александр Беглов.

Политика МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамгургских» санкций Посол Украины в Германии Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией данного решения, Киев будет требовать от Германии ввести против Москвы «гамбургские» санкции (Заседания трибунала проходили в Гамбурге).

Армия и оружие Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.

Спорт Синхронистка Шурочкина: я бы приняла участие в фотосессии в стиле ню Олимпийская чемпионка 2016 года в Рио-де-Жанейро Мария Шурочкина рассказала о склонности к безумствам, желании пробовать новое и возможности участия в откровенной фотосессии.

Происшествия Российский заключенный умер в реанимации после пыток Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.

Экономика Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Политика Al Modon (Ливан): мама Наталья дарит подарки детям из Деръа! (Al Modon) Поклонская вновь появилась на главных страницах сирийской прессы после посещения города Деръа в пригороде Дамаска, где встретилась с учениками одной из школ.

Общество На Невском проспекте повесили плакат с антирекламой Александра Беглова На остановке на Невском проспекте 25 мая повесили плакат с антирекламой врио губернатора Александра Беглова.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Кино «Золотую пальмовую ветвь» Канн получил фильм «Паразиты» «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты» корейца Пон Джун-Хо – современная история о принцах и нищих: семья смекалистых бедолаг обманным путем, выдавая себя за других людей, устраивается работать в семью доверчивых богачей, которых всячески облапошивает, пока совершенно невероятным образом не оказывается у них в заложниках.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.

Хоккей Павел Буре: «Финны навязали сборной России свой хоккей, а нашей команде так играть нельзя» Накануне сборная России по хоккею потеряла шансы вернуть себе звание чемпионов мира — в полуфинале первенства планеты в Словакии «Красная машина» со счетом 0:1 уступила команде Финляндии.

Политика В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.

Политика Все активы Порошенко могут подвергнуть аресту Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на «112 Украина», он хочет обратиться в суд, чтобы подвернуть аресту банковские счета Порошенко, а также акции, активы, облигации государственного займа и офшорные компании, оформленные в том числе на подставных лиц.

Происшествия Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe.

Политика Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".

Религия Патриарх Кирилл освятит в Страсбурге новый собор Утром 26 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит в Страсбурге новый собор Русской православной церкви.

Происшествия В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Футбол Динамо — Арсенал (Тула) 2:1 (Перерыв) Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Мигел Кардозу стал автором первого гола на новом стадионе команды в Петровском парке.

Технологии Официально: гарнитура Sony PS VR 2 не выйдет вместе с консолью PlayStation 5 Консоль следующего поколения по всем данным выйдет в 2020 году, то есть к тому моменту PS VR будет на рынке всего около четырёх лет.

Авто Аналитики перечислили предпосылки для доминирования электромобилей в будущем Ожидаемые объемы продаж электромобилей к 2040 году на 14 млн единиц превысят продажи автомобилей с ДВС, считают аналитики.