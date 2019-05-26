Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний СШАКоммерсантъ 02:27

с чего всё началось

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года. Абсолютным лидером стал гендиректор Tesla Илон Маск, вознаграждение которого в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $ 2,284 млрд.

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

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Шоу-бизнес Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на информацию о рождении у него дочери. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

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Общество Зеленский вспомнил о переезде в Киев и запахе шаурмы Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня города высказался по поводу того, что, по его мнению, «делает Киев Киевом».

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Армия и оружие Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57.

Политика Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл Прием, приуроченный к визиту в Британию американского лидера Дональда Трампа, пройдет без герцогини Сассекской Меган Маркл.

Политика Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Футбол Аленичев объявил о своем уходе с поста главного тренера «Енисея» Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после матча 30-го тура чемпионата России с «Зенитом» сообщил, что покидает красноярскую команду.

Гаджеты Актуальный Trade-in. Samsung предлагает хорошие скидки за смартфоны Huawei Samsung решила сыграть на этом поле и предложила владельцам смартфонов Huawei возможность обменять их аппарат на новый смартфон Samsung.

Шоу-бизнес Пригожин заподозрил Киркорова в ревности к Валерии Якобы Пригожин мог бы в любой момент снять похожий клип со своей женой Валерий, тем самым добиться для нее успеха и в то же время опорочить ее честь.

Футбол ЦСКА — Крылья Советов 6:0 Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".

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Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Общество На Москву надвигается аномальная жара Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.