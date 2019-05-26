Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний СШАКоммерсантъ 02:27

с чего всё началось

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года. Абсолютным лидером стал гендиректор Tesla Илон Маск, вознаграждение которого в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $ 2,284 млрд.

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Космос Спутники Илона Маска над Россией попали на видео В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Общество Бывший менеджер Стэна Ли арестован в США Экс-менеджер автора комиксов Стэна Ли Кийя Морган был арестован накануне по обвинению в жестоком обращении со своим нанимателем, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Политика Трибунал ООН требует от России освобождения украинских моряков МИД РФ отметил, что Россия будет отстаивать свою позицию, а у трибунала нет юрисдикции, чтобы рассматривать сложившуюся в Керченском проливе ситуацию.

Происшествия СК начал проверку после возвращения самолета в аэропорт Сургута Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета начало проверку в связи с возвращением и экстренной посадкой самолета Boeing, вылетевшего из Сургута.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0 Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.

Политика В ЕС стартовал финальный день выборов в Европарламент Голосование пройдет в 21 стране. В некоторых странах выборы в Европарламент совпадают с местными.

Общество Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".

Технологии Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы На минувшей неделе клиенты банка стали оставлять в сети отзывы о случаях хищения денег через терминалы Сбербанка.

Музыка Тимати покаялся перед отцом покойного Децла Основатель хип-хоп-лейбла Black Star Тимур Юнусов, более известный как Тимати, помирился с отцом рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Политика В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.

Армия и оружие Украинского боевика ликвидировали в Донбассе Боевика Александра Пузикова, воевавшего в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", ликвидировали 24 мая в ходе выполнения "служебного задания" в районе Горловки.

Происшествия В ярославском СИЗО из-за побоев погиб заключенный Правозащитники утверждают, что врачам запретили рассказывать о гибели заключенного в результате избиения: якобы в больницу для этого неоднократно приезжали высокопоставленные сотрудники ФСИН.

Происшествия Во время урагана в Северной Осетии погибла девушка Во время урагана в Северной Осетии один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.

Происшествия В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Иран предложил странам Персидского залива договор о ненападении Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь» Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её».