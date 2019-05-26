Экономика
Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний СШАКоммерсантъ 02:27
Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года. Абсолютным лидером стал гендиректор Tesla Илон Маск, вознаграждение которого в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $ 2,284 млрд.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.РБКвчера в 13:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Зарплата Маска в Tesla выросла в 45 тысяч раз. Но получить ее будет непросто
Секрет фирмывчера в 09:09
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Хоккей
Российские хоккеисты проиграли финнам
Отыграться у нашей сборной не получилось. Финляндия победила со счетом 1:0. Сборная России будет бороться за третье место.
Обновлено вчера в 12:31
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Футбол
Президент «Барселоны» созывает экстренное совещание
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу созвал экстренное совещание руководства клуба на ближайший вторник.
Обновлено в 11:14
Футбол
Рейнгольд: «„Спартак“ опустился ниже плинтуса»
Прославленный ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение красно-белых от "Оренбурга" (0:2) в матче 30-го тура чемпионата России.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Стеклянный мост в Киеве треснул после прыжков братьев Кличко
Представитель киевской муниципальной стражи заявил, что стекло треснуло после того, как группа неизвестных активно на нем прыгала.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Петербурге аварийно сел пассажирский самолет
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Космос
Конспирологи до сих пор не могут раскрыть секреты треугольного «небоскреба» возле «Зоны 51»
Обновлено в 05:55
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Льготники могут отдохнуть 2,5 недели на курорте за счёт бюджета
Сегодня, 26 мая, вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты об установлении расходов на право получения набора социальных услуг, которое позволит определенным социальным группам отдохнуть на курорте за счёт бюджета, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 06:19
Политика
Коломойский призвал объявить дефолт на Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Хоккей
Роман Ротенберг: «Команда стала единым целым. Отдали все, что могли»
Глава штаба сборной России Роман Ротенберг подвел итоги чемпионата мира в Словакии, где команда завоевала бронзовые медали.
Обновлено в 14:51
Политика
Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 14:09
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Хоккей
Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел
В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика
Москва оспорит решение Морского трибунала по украинским морякам
МИД России отреагировал на решение Международного морского трибунала, согласно которому Москва должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть Киеву арестованные корабли.
Обновлено вчера в 07:46
Транспорт
В День основания Петербурга возложат цветы к Медному всаднику
В церемонии возложения цветов к Медному всаднику - памятнику императору Петру Великому, основателю Санкт-Петербурга, примут участие члены правительства города и депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также представители командования Западного военного округа, и почетные граждане города.
Обновлено в 05:50
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Экономика
Минпромторг сократит количество ценников в магазинах
Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено в 12:00
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Гаджеты
Названы полные характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro
Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой
Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Бруклин Бекхэм публично подрался с Ханой Кросс в Каннах
Взрослый сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин поскандалил со своей девушкой Ханой Кросс, а их ссора закончилась публичной дракой.
Обновлено в 11:00
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 6:0
Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27