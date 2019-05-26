Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний СШАКоммерсантъ 02:27

с чего всё началось

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года. Абсолютным лидером стал гендиректор Tesla Илон Маск, вознаграждение которого в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $ 2,284 млрд.

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Политика Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.

Происшествия В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.

Хоккей Василевский признан лучшим вратарем ЧМ-2019, Кучеров — лучшим нападающим Лучшим вратарем признан Андрей Василевский (Россия), лучшим защитником — Филип Гронек (Чехия), а лучшим нападающим Никита Кучеров (Россия).

Политика Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.

Происшествия Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.

Хоккей Роман Ротенберг: «Команда стала единым целым. Отдали все, что могли» Глава штаба сборной России Роман Ротенберг подвел итоги чемпионата мира в Словакии, где команда завоевала бронзовые медали.

Политика В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.

Политика Депутат Рады обвинил прошлые власти в сокрытии преступлений на Майдане Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что представители уходящей власти решили реконструировать центр Киева, чтобы скрыть следы преступлений во время событий на Майдане в 2014 году.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.

Политика Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы не принимать меры против участника несанкционированного митинга за импичмент главы государства.

Происшествия За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.

Шоу-бизнес Киркоров рассказал, как он воспитывает своих детей Король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал о воспитании своих детей, а также о том, с кем он оставляет маленьких Аллу-Викторию и Мартина во время работы и гастролей.

Происшествия В Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка Бродячая собака напала на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске.

Происшествия СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.

Политика Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.

Гаджеты В Twitter показали, как камерой OnePlus 7 Pro можно открывать бутылки В Twitter один из пользователей показал насколько крепкая выдвижная камера смартфона — он ею открыл крышку бутылки.

Происшествия Полицейского ранили ножом при попытке разнять драку в Ленобласти В городе Волхов Ленинградской области сотрудник полиции был ранен ножом, когда он попытался разнять драку.

Хоккей Илья Воробьев не ответил на вопрос о дальнейшей работе в сборной Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча за 3-е место против сборной Чехии (3:2 Б), а также оценил выступление россиян на завершившемся для них чемпионате мира в Словакии.

Общество Зеленский сообщил, что не может представить Киев без запаха шаурмы Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню города, заявил, что именно "запах цветущих лип и шаурмы около метро делает Киев Киевом".