Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний СШАКоммерсантъ 02:27

с чего всё началось

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года. Абсолютным лидером стал гендиректор Tesla Илон Маск, вознаграждение которого в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $ 2,284 млрд.

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Футбол Семак о матче с «Енисеем»: хотели и победить, и забить много Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что в матче чемпионата России с красноярским "Енисеем" хотел увидеть крупную победу своей команды.

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Авто Cupra представляет первые фотоснимки кроссовера Formentor Как только Formentor поступит в продажу в следующем году, он станет первой автономной моделью Cupra.

Музыка Шнуров прокомментировал скандал на детском шоу «Голос» Шнуров принимал участие в седьмом сезоне шоу «Голос» (2018) в качестве наставника.

Общество Барабанщики установили мировой рекорд в Петербурге Во время шоу барабанщиков на Дне города в Петербурге был установлен мировой рекорд.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Кино Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты» «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Происшествия Российский заключенный умер в реанимации после пыток Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.

Армия и оружие Сирийская армия отбила город в провинции Хама Бойцы сирийской армии в воскресенье провели успешную операцию по освобождению города Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль важный населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо, сообщило агентство САНА.

Гаджеты Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.

Происшествия Правозащитники обвинили НТВ в преследовании оппозиции Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что телеканал НТВ очерняет деятельность оппозиционных активистов и вторгается в их частную жизнь.

Происшествия В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.

Музыка Тимати попросил у Децла прощения спустя 18 лет Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, восстановил отношения с Александром Толмацким, отцом Децла, после 18-летнего конфликта.

Гаджеты Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.

Происшествия В жилом доме в Германии произошел взрыв Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.

Происшествия В Саратове четыре человека пострадали в ДТП со скорой Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье в центре Саратова, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

Политика Яценюк призвал Зеленского созвать Совбез ООН из-за моряков Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что президент Владимир Зеленский должен требовать созыва заседания Совета безопасности ООН в связи с решением гамбургского трибунала по морскому праву по делу украинских моряков.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении у него дочери Российский певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на "Евровидении" (и оба раза занявший третье место), прокомментировал появившиеся в Сети слухи о том, что у него родилась дочь.

Общество Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.