Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний СШАКоммерсантъ 02:27

с чего всё началось

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года. Абсолютным лидером стал гендиректор Tesla Илон Маск, вознаграждение которого в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $ 2,284 млрд.

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети» После обнародования промежуточных результатов расследования Первый канал аннулировал итоги голосования и анонсировал спецвыпуск, в котором объявил победителями всех финалистов шестого сезона шоу.

Армия и оружие В США показали полет замаскированного под Су-57 истребителя Пресс-служба авиабазы Неллис ВВС США опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлен полет истребителя F-16 с «пиксельным» камуфляжем, имитирующим окраску российского истребителя пятого поколения Су-57.

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.

Общество Парад барабанщиков в Петербурге попал в Книгу рекордов Гиннесса Сегодня, 26 мая, в рамках празднования Дня основания города, в Петербурге был установлен новый мировой рекорд.

Хоккей Россия — Чехия 2:2 (3-й период) Сборная Чехии сравняла счёт в матче с национальной командой России за третье место чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.

Футбол Азмун: хотел бы поздравить Чалова с победой в гонке бомбардиров Хочу поздравить болельщиков „Зенита“ и партнёров по команде. Не расстроен из-за того, что не смог обогнать Чалова в гонке бомбардиров.

Политика Коломойский призвал объявить дефолт на Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.

Политика Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.

Футбол Бабаев: ЦСКА продвинулся в переговорах с Бекао и Влашичем Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации в команде бразильского защитника Родриго Бекао и хорватского полузащитника Николы Влашича.

Политика Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.

Гаджеты Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.

Общество На Москву надвигается аномальная жара Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.

Происшествия Бывший менеджер Стэна Ли арестован в США Экс-менеджер автора комиксов Стэна Ли Кийя Морган был арестован накануне по обвинению в жестоком обращении со своим нанимателем, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Происшествия В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.

Происшествия В жилом доме в Германии произошел взрыв Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.

Армия и оружие НАТО изменит военную стратегию из-за России «На этой неделе наши военные эксперты приняли решение о новой военной стратегии для альянса», — заявил Столтенберг.

Общество В Киеве новый мост треснул спустя сутки после открытия В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.