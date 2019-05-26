Экономика
Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний СШАКоммерсантъ 02:27
Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года. Абсолютным лидером стал гендиректор Tesla Илон Маск, вознаграждение которого в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $ 2,284 млрд.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.РБКвчера в 13:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Зарплата Маска в Tesla выросла в 45 тысяч раз. Но получить ее будет непросто
Секрет фирмывчера в 09:09
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
Гаджеты
Флагманский слайдер Honor Magic 2 очень сильно подешевел
Обновлено в 03:22
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети»
После обнародования промежуточных результатов расследования Первый канал аннулировал итоги голосования и анонсировал спецвыпуск, в котором объявил победителями всех финалистов шестого сезона шоу.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
В США показали полет замаскированного под Су-57 истребителя
Пресс-служба авиабазы Неллис ВВС США опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлен полет истребителя F-16 с «пиксельным» камуфляжем, имитирующим окраску российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 10:25
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Общество
Парад барабанщиков в Петербурге попал в Книгу рекордов Гиннесса
Сегодня, 26 мая, в рамках празднования Дня основания города, в Петербурге был установлен новый мировой рекорд.
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленский вспомнил о переезде в Киев и запахе шаурмы
Обновлено в 10:29
Хоккей
Россия — Чехия 2:2 (3-й период)
Сборная Чехии сравняла счёт в матче с национальной командой России за третье место чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 10:13
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
В Катманду прогремели два взрыва
Обновлено в 09:32
Футбол
Азмун: хотел бы поздравить Чалова с победой в гонке бомбардиров
Хочу поздравить болельщиков „Зенита“ и партнёров по команде. Не расстроен из-за того, что не смог обогнать Чалова в гонке бомбардиров.
Обновлено в 10:00
Политика
Коломойский призвал объявить дефолт на Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Политика
Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан
В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.
Обновлено в 10:42
Футбол
Бабаев: ЦСКА продвинулся в переговорах с Бекао и Влашичем
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации в команде бразильского защитника Родриго Бекао и хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 10:06
Политика
Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге
Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.
Обновлено в 10:43
Гаджеты
Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
Авто
Lada XRay массово отзывают в России. Найдена серьезная проблема!
АвтоВАЗ в срочном порядке отзывает свежие модели Lada XRay Cross.
Обновлено в 07:47
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Теннис
Федерер обыграл Сонего в первом круге «Ролан Гаррос»
Обновлено в 10:47
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Обновлено в 11:09
Происшествия
Бывший менеджер Стэна Ли арестован в США
Экс-менеджер автора комиксов Стэна Ли Кийя Морган был арестован накануне по обвинению в жестоком обращении со своим нанимателем, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева
Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
НАТО изменит военную стратегию из-за России
«На этой неделе наши военные эксперты приняли решение о новой военной стратегии для альянса», — заявил Столтенберг.
Обновлено вчера в 00:51
Футбол
«Спартак» проиграл «Оренбургу» в заключительном туре РПЛ
Московский «Спартак» уступил «Оренбургу» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:55
Общество
В Киеве новый мост треснул спустя сутки после открытия
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за де Лигта
Как сообщает Sky Sports, руководство "манкунианцев" понимает, что 19-летний голландец предпочтёт продолжить карьеру в "Барселона", а представители игрока фактически используют клуб, чтобы больше выжать из чемпиона Испании.
Обновлено в 06:33