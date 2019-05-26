Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний СШАКоммерсантъ 02:27

с чего всё началось

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года. Абсолютным лидером стал гендиректор Tesla Илон Маск, вознаграждение которого в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $ 2,284 млрд.

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Хоккей Василевский признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией Сборная России по буллитам победила Чехию в матче за третье место на чемпионате мира-2019 (3:2 Б). Лучшим игроком встречи в составе россиян был признан голкипер Андрей Василевский - он отразил 48 бросков.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Общество Минюст зафиксировал рекордный рост числа брачных контрактов Министерство юстиции зафиксировало в 2018 году рекорд по количеству брачных контрактов — 110 тыс.

Футбол «Спартак» установил клубный антирекорд по количеству забитых голов Прежний антирекорд был установлен в 2003 году, когда столичная команда забила 38 голов в чемпионате. Тогда «Спартак» занял 10-е место.

Происшествия В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.

Общество Тюменский омбудсмен не поддержал отмену концерта Face Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов ответил местному родительскому комитету (ТРК) на требование запретить выступление рэпера Ивана Дрёмина (Face).

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Футбол Бабаев: ЦСКА продвинулся в переговорах с Бекао и Влашичем Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации в команде бразильского защитника Родриго Бекао и хорватского полузащитника Николы Влашича.

Гаджеты Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.

Происшествия Таксист открыл огонь из пулемета во дворе в Подмосковье Таксист открыл огонь из пулемета во дворе жилого дома в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове.

Футбол «Зенит» сегодня проведет чемпионский парад «Зенит» сегодня проведет чемпионский парад. После матча с «Енисеем» команда устроит праздничное шествие в центре Петербурга.

Футбол Маурисио Перейра попрощался с «Краснодаром» Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра после матча 30-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) сказал прощальные слова в адрес клуба.

Происшествия В Якутии ранили ножом директора школы Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.

Происшествия В УФСИН опровергли данные об избиении заключенного в ярославском СИЗО Осужденный мужчина, умерший в больнице в Ярославле, не был избит, его госпитализировали из СИЗО после попытки суицида, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте УФСИН по Ярославской области.

Политика Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям Вступил в силу приказ Минтруда, уточняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, сообщает РГ.

Политика Зеленский вспомнил о переезде в Киев и запахе шаурмы Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня города высказался по поводу того, что, по его мнению, «делает Киев Киевом».

Культура Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой» В финале популярного шоу «Последний герой» победительницей стала Анфиса Черных. О подробностях испытаний актриса рассказала в интервью.