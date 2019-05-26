Экономика

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний СШАКоммерсантъ 02:27

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года. Абсолютным лидером стал гендиректор Tesla Илон Маск, вознаграждение которого в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $ 2,284 млрд.
Читать в источнике
с чего всё началось
В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила
 газета The New York Times.
РБКвчера в 13:15

Подробнее о событии

Илон Маск стал лидером рейтинга руководителей по зарплатам

Московский Комсомолец13:17

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Коммерсантъ02:27

Вознаграждение Илона Маска в Tesla за год выросло на 4575310%

Forbesвчера в 07:43

NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США

РБКвчера в 13:15

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым гендиректором

Ferraвчера в 09:10

Зарплата Маска в Tesla выросла в 45 тысяч раз. Но получить ее будет непросто

Секрет фирмывчера в 09:09

Самых высокооплачиваемых руководителей в США назвала NYT

Газета.Ruвчера в 19:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Происшествия

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

Обновлено в 13:20
Хоккей

Сборная России выиграла «бронзу» ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:33
Культура

Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Автоспорт

Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако

Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Певица Варум отпраздновала 50-летие

Известная певица Анжелика Варум 26 мая отметила свое 50-летие.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Обновлено в 09:29
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Общество

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Политика

Максакова сделала сенсационное признание об убийстве Вороненкова

Обновлено в 06:59
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Политика

Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 14:09
Экономика

С превышенцами банка «Югра» рассчитаются

C 21 тысячью вкладчиков банка «Югра», размер вложений которых превышает страховые выплаты, могут рассчитаться в течение ближайших двух месяцев.
Обновлено в 12:54
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара

Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.
Обновлено в 13:18
Происшествия

В Катманду три человека погибли в результате двух взрывов

Обновлено в 09:40
Политика

Морской трибунал требует от России освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву выдвинул требование к России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 08:47
Общество

Во Франции за сутки на одной сковороде испекли рекордные 2217 блинов

Обновлено вчера в 13:03
Религия

Патриарх Кирилл освятил русский храм в Страсбурге

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил храм Всех Святых, построенный в русском стиле в самом сердце объединенной Европы – во французском Страсбурге, рядом с основными международными европейскими институтами.
Обновлено в 05:21
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Футбол

«Локомотив» ведет с Денисовым переговоры

Красно-зеленые стали серебряными призерами чемпионата и выиграли Кубок России.
Обновлено в 14:14
Происшествия

В Петербурге аварийно сел пассажирский самолет

Обновлено в 13:09
Политика

Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
Обновлено в 12:25
Происшествия

В Киеве новый стеклянный мост треснул на второй день после открытия

В Киеве между аркой Дружбы народов и парком «Владимирская горка» треснул новый стеклянный пешеходно-велосипедный мост на второй день после открытия.
Обновлено в 13:59
Экономика

Минпромторг сократит количество ценников в магазинах

Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено в 12:00
Гаджеты

Apple приобрела приложение для определения астмы у детей

Обновлено в 01:28
Политика

В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:03
Политика

Медведев примет участие в подведении итогов праймериз «ЕР»

Премьер-министр, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев примет участие в подведении итогов предварительного голосования партии.
Обновлено в 06:47
Финансы

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное