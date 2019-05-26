Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний СШАКоммерсантъ 02:27

с чего всё началось

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года. Абсолютным лидером стал гендиректор Tesla Илон Маск, вознаграждение которого в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $ 2,284 млрд.

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Авто В России в апреле выросли продажи Renault на 5% Французский автомобильный гигант Renault в апреле продал в России более 12,5 тысяч машин.

Происшествия В Ленобласти на полицейского напали с ножом и дробовиком Один из участников конфликта нанёс полицейскому ножевое ранение, после этого злоумышленники скрылись.

Экономика В России вступает в силу приказ Минтруда о доплатах к пенсиям В России с 26 мая вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, который корректирует правила расчёта федеральной социальной доплаты к пенсии.

Авто Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставлен на продажу В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.

Культура Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу Участница шоу «Голос» Татьяна Шаманина встала на защиту дочери Алсу в детской версии телепередачи.

Армия и оружие Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Происшествия В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Меган Маркл отказалась обедать с Трампом Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась принимать участие в приемах и обедах в честь гостя.

Политика На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.

Политика В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.

Хоккей Россия разыграет третье место ЧМ по хоккею с Чехией Сборная Чехии уступила Канаде в полуфинале чемпионата мира по хоккею со счетом 1:5. Таким образом, Чехия встретится с Россией в матче за третье место.

Происшествия Российский заключенный умер в реанимации после пыток Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.

Политика Совет Федерации отреагировал на слова главы Генштаба ВСУ о Крыме Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с представителем ФАН с иронией отнесся к этим словам, отметив, что это был первый раз, когда представитель высшего командного состава ВСУ сказал правду.