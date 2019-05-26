Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний СШАКоммерсантъ 02:27

с чего всё началось

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года. Абсолютным лидером стал гендиректор Tesla Илон Маск, вознаграждение которого в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $ 2,284 млрд.

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Политика Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов потребовал расследовать возможную причастность спикера Верховной рады Андрея Парубия к организации беспорядков в Киеве и Одессе в 2014 году.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний «Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — заявили в пресс-службе.

Шоу-бизнес Пресняков не поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения в Instagram Владимир Пресняков-младший не стал поздравлять на просторах Сети с днем рождения свою бывшую жену — Кристину Орбакайте, которой на днях исполнилось 48 лет.

Политика В ЕС полным ходом идут выборы в Европарламент Всего Германия делегирует в Европарламент 96 депутатов. В Латвии на выборах лидирует партия «Новое единство».

Баскетбол «Торонто» обыграл «Милуоки» и вышел в финал НБА "Торонто" выиграл у "Милуоки" в шестом матче полуфинала плей-офф НБА. Команда победила в серии со счетом 4-2 и пробилась в финал.

Спорт Теннисный судья из России признана виновной в сокрытии коррупции Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) признала российскую теннисную судью Светлану Теряеву виновной в том, что она не сообщила о попытке подкупа перед одним из матчей.

Политика В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.

Экономика Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.

Происшествия В Якутии ранили ножом директора школы Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Общество «Трусливый врио»: активисты развесили плакаты против Беглова На автобусной остановке на Лиговском проспекте в Петербурге появился плакат против временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, сообщили активисты движения «Время».

Происшествия В Волхове в кафе полицейский получил ножевое ранение В городе Волхов в Ленинградской области в ночь с 25 на 26 мая произошел конфликт между двумя посетителями кафе.

Политика Выборы в Европарламент начались в Германии По результатам выборов Германия направит в Европарламент 96 депутатов.

Армия и оружие В Чаде шесть человек погибли и 11 пострадали в результате взрыва мины Шесть человек погибли, 11 пострадали в результате взрыва мины в субботу в регионе Лак в деревне Нгубуа (Ngouboua) в Чаде, сообщает местная газета Wihda.

Происшествия СК начал проверку после возвращения самолета в аэропорт Сургута Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета начало проверку в связи с возвращением и экстренной посадкой самолета Boeing, вылетевшего из Сургута.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.

Авто Титановые колесные диски распечатали на 3D-принтере Американская компания HRE Wheels использовала усовершенствованный метод печати, который позволил создать титановые диски в два раза прочнее, чем стандартные литые.

Происшествия Британский альпинист умер на спуске с Эвереста Альпинист из Великобритании, покоривший Эверест, скончался во время спуска. Он совершил восхождение в составе группы из шести человек.