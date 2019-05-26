Экономика
Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний СШАКоммерсантъ 02:27
Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года. Абсолютным лидером стал гендиректор Tesla Илон Маск, вознаграждение которого в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $ 2,284 млрд.
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В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.РБКвчера в 13:15
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