Илон Маск стал самым высокооплачиваемым главой компании в СШАПолитическая Экспертиза вчера в 05:46

с чего всё началось

Американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых глав компаний в США за 2018 год, передает портал «Ньюинформ». За минувший год Маск заработал более двух миллиардов долларов.

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым главой компании в США

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