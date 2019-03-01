Авто
Tesla закроет все розничные магазиныДождь 01:41
Компания Tesla закроет все магазины и переведет продажи в интернет-магазин. За счет этого она снизит цены на свои машины на 6%. Об этом говорится в пресс-релизе Tesla.
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с чего всё началось
Американский автопроизводитель Tesla объявил, что цены на седан Model 3 будут снижены на 6%, до $35 тыс., благодаря закрытию розничных магазинов и переходу на онлайн-продажи, сообщается на сайте Tesla.РБКвчера в 19:54
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