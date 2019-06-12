Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о БондеМосковский Комсомолец 10:58

с чего всё началось

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск. По его словам, образцом для нового автомобиля-субмарины стало средство передвижения агента 007 из картины «Шпион, который меня любил» (1977).

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Происшествия Четверо из задержанных на акции в Москве остаются в отделах полиции Из задержанных на несогласованной акции в Москве четыре человека все еще остаются в отделах полиции, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Шоу-бизнес В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.

Гаджеты Новый логотип Firefox В июле прошлого года дизайнеры Mozilla заявили миру, что логотип должен развиваться, чтобы охватить более широкое семейство продуктов: "Как значок, эта быстрая лиса с пылающим хвостом не предлагает достаточно возможностей для дизайна, чтобы представлять все семейство продуктов Firefox Mozilla".

Гаджеты Apple ремонтировала полностью исправный MacBook Pro за $10 000 Американский фотограф Грег Бенц поведал историю о том, как он потратил $10 000 на ремонт в официальных сервисных центрах Apple своего ноутбука MacBook Pro, который, как выяснилось, был всё это время абсолютно исправным.

Происшествия Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.

Происшествия Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.

Финансы Купюра 50 тысяч боливаров появилась в Венесуэле Центральный банк Венесуэлы с 13 июня вводит в оборот три новые купюры номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров.

Технологии Названа дата перевода дипломов российских вузов в электронный формат Дипломы в электронном виде, доступ к которым будет у работодателей, начнут выдавать российские вузы к 2021 году.

Шоу-бизнес Максим Виторган едет на встречу с Константином Богомоловым Максим Виторган заранее предупредил всех, что едет в Сочи на Кинотавр.

Политика Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.

Армия и оружие Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа Власти Израиля объявили о закрытии рыболовной зоны сектора Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри.

Политика Путину показали находки на археологических раскопках в Кремле Владимир Путин ознакомился с ходом новых археологических раскопок в Кремле.

Общество В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Экономика Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.

Происшествия В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.

Транспорт Сотни петербуржцев стоят в пробке на границе с Финляндией Петербуржцы стоят в большой пробке на пропускных пунктах на границе с Финляндией, свидетельствуют очевидцы.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Происшествия В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.

Гаджеты Спрос на смартфоны на рынке EMEA сокращается Компания International Data Corporation (IDC) подвела итоги исследования рынка смартфонов в регионе EMEA (включает Европу, в том числе Россию, Ближний Восток и Африку) в первом квартале текущего года.

Происшествия В Москве массово минируют парки и станции метро Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.

Происшествия Рейс Москва-Екатеринбург вернулся в Шереметьево из-за поломки Самолет Embraer 190 авиакомпании PegasFly, вылетевший из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности.

Общество Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.

Спорт Медведева и Туктамышева приняли участие в кулинарном шоу в Японии Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в кулинарной программе. Мероприятие состоялось в рамках шоу Fantasy on Ice.

Происшествия МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».

Футбол В «Атлетико» прояснили будущее Гризманна Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин прояснил будущее французского нападающего Антуана Гризманна, передает "Советский спорт".