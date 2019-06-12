Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о БондеМосковский Комсомолец 10:58

с чего всё началось

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск. По его словам, образцом для нового автомобиля-субмарины стало средство передвижения агента 007 из картины «Шпион, который меня любил» (1977).

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Происшествия Алексея Навального отпустили из полиции Господина Навального задержали на марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Оппозиционера обвинили в его организации.

Политика Микрофоны Трампа и Дуды на пресс-конференции паук связал паутиной «Есть что-то символическое в паутине, которая связывает Трампа и Дуду во время этой совместной пресс-конференции», – пошутил один из пользователей Сети.

Армия и оружие В Киев прибыл самолет с ранеными в Донбассе боевиками «Азова»* Отмечается, что все прибывшие боевики Бойцы получили ранения в ночь на 7 июня в результате артиллерийского обстрела вблизи н.п. Новолуганское на оккупированной территории ДНР, когда погибли двое нацистов, еще 11 были ранены.

Общество Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот У продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице, пропал канадский сфинкс по кличке Чуча.

Авто Универсал BMW 3-Series был рассекречен до официальной премьеры Универсал BMW 3-Series Touring нового поколения должен дебютировать осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.

Происшествия Почти вся Абхазия осталась без электричества Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.

Происшествия В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором Напомним, что 7 октября прошлого года Нурмагомедов победил Макрегора в поединке за чемпионский пояс.

Происшествия Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.

Футбол Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона» Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.

Хоккей Капитан «Бостона» Здено Хара может выиграть Кубок Стэнли в 42 года В преддверии седьмого матча финала между "Бостоном" и "Сент-Луисом" вспоминаем всех игроков ХХІ века, которые играли в плей-офф в этом возрасте и стали чемпионами, а в начале расскажем о человеке, который может пополнить этот список.

Здоровье Самописец в помощь Если нововведение принесет эффект, самописцы внедрят во всех поликлиниках региона.

Политика США и Польша договорились о поставке 2 млрд СПГ на $8 млрд Польша купит у США дополнительно 2 млрд кубометров сжиженного природного газа почти на $8 млрд.

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Шоу-бизнес Елена Корикова показала фигуру в бикини Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.

Политика День России станет государственным праздником в ДНР, заявил Пушилин Ранее организаторы сообщали, что около 40 тысяч человек участвуют в праздновании Дня России в Донецке.

Футбол «Спартак» хочет подписать Гильерме "Спартак" намерен укрепить вратарскую позицию – ранее клуб уже практически решил вопрос с трансфером голкипера Левашова (27 лет) из тульского "Арсенала": по контракту с туляками вратарь может уйти за фиксированную сумму отступных равную миллиону евро.

Футбол Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону» Исполнительный директор футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий мадридской команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне".