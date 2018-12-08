Технологии

Илон Маск рассказал, как правильно произносится название Tesla
Life.ru
вчера в 23:58

Илон Маск рассказал о том, как правильно произносится название его компании Tesla Motors. В интервью телеканалу CBS Маск несколько раз назвал свою фирму "Тезла".
Life.ruвчера в 23:58

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Илон Маск делает автобусы

Megaobzor.comвчера в 16:30

Tesla может рассмотреть покупку заводов General Motors

Коммерсантъвчера в 21:58

Илон Маск назвал правильное произношение слова Tesla

РБКвчера в 21:42

Илон Маск рассказал, как правильно произносится название Tesla

Life.ruвчера в 23:58

Маск рассказал о правильном произношении слова Tesla

Известиявчера в 23:02

Илон Маск раскрыл правильное произношение слова Tesla

News.ru00:32

Илон Маск назвал свою компанию «Тезла»

Телеканал 360°01:13
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Инженер
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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