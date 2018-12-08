Технологии
Илон Маск рассказал о том, как правильно произносится название его компании Tesla Motors. В интервью телеканалу CBS Маск несколько раз назвал свою фирму "Тезла".
Life.ruвчера в 23:58
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Технологии
Прототип аэротакси упал во время презентации в «Сколково»
Обновлено в 02:05
Гаджеты
Google прекратит обновление старых смартфонов на Android
Корпорация Google остановит обновление смартфонов на базе операционной системы Android 4.x.
Обновлено в 03:59
Интернет
Количество интернет-пользователей превысило половину населения Земли
К концу текущего года число пользователей интернета превысит половину населения Земли.
Обновлено в 03:06
Интернет
Google создала технологию имитации съемки в космосе
Технология снимет ролик без подъема в воздух.
Обновлено в 03:57
Интернет
Аудитория сервиса Яндекс.Дзен обогнала Яндекс.Новости почти на 10 млн
Наибольший разрыв был достигнут в прошлом месяце - при показателях Яндекс.Дзена 35 млн пользователей, новостной сервис достиг только 28 млн.
Обновлено в 04:05
Гаджеты
Новая прошивка MIUI для Xiaomi Mi Mix 3 снова предназначена для камеры
Всего несколько дней назад флагманский слайдер Xiaomi Mi Mix 3 получил большое обновление, которое устранило проблемы со вспышкой и режимом ночной съемки Super Night Scene Mode.
Обновлено в 03:24
Гаджеты
Представлен компьютерный корпус X2 Spartan 716 за 60 евро
Компанией X2 представлен корпус Spartan 716 для компьютера за 60 евро. Изделие подходит для материнских плат microATX или mini-ITX.
Обновлено в 03:54
Гаджеты
Xiaomi презентовала механические часы-скелетоны за 145 долларов
Китайская компания Xiaomi и марка CIGA Design презентовали механические часы-скелетоны за 145 долларов.
Обновлено в 02:42
Технологии
Компания Yota резко снизила цены на безлимитный мобильный интернет
Речь идет о снижении стоимости на безлимитное использование некоторых приложений.
Обновлено в 03:29
Гаджеты
Google выпустила смарт-куртку, которая поможет не потерять смартфон
Компания Google представила так называемую «смарт-куртку», которая поможет не потерять смартфон или другой портативный гаджет.
Обновлено в 03:42
Гаджеты
В России перестанут продавать две популярных модели iPhone
Apple, которые вскоре перестанет продавать модели iPhone 6 и iPhone SE.
Обновлено в 03:53
Технологии
Представлен рейтинг сексуальных развлечений будущего
Представлен рейтинг сексуальных развлечений и гаджетов будущего.
Обновлено в 03:46
Гаджеты
ZTE начала продажи нового смартфона Nubia Red Magic Mars
С сегодняшнего дня начались продажи новейшего смартфона ZTE Nubia Red Magic Mars.
Обновлено в 03:45
Гаджеты
HMD намеренно откладывает обновление Android Pie для Nokia 8
Согласно источнику в HMD, Nokia 8 может не увидеть обновление Android Pie до последнего дня декабря или начала января, когда завершатся праздничные распродажи.
Обновлено в 03:17
Гаджеты
Обзор плюсов и минусов смартфона Meizu 16
Дисплей и звук В Meizu не стали ничего выдумать и просто наделили свой упрощенный флагман дисплеем прямиком из Meizu 16th.
Обновлено в 03:30