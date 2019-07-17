Наука

Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютеромИнтерфакс 09:49

Илон Маск заявил, что в конечном итоге система будет представлять собой симбиоз с искусственным интеллектом. По его словам, соединение мозга с интерфейсом компьютера создаст новый суперинтеллект в человеческой голове.
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