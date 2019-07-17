Наука
Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютеромИнтерфакс 09:49
Илон Маск заявил, что в конечном итоге система будет представлять собой симбиоз с искусственным интеллектом. По его словам, соединение мозга с интерфейсом компьютера создаст новый суперинтеллект в человеческой голове.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:18, Вашингтон
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
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Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
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МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Экономика
«Роснефть» захотела не возвращать валютную выручку в страну
Ранее правительство одобрило законопроект о либерализации валютного законодательства для смягчения требований по возврату экспортёрами валютной выручки.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Задержание подкинувших наркотики росгвардейцев попало на видео
Незадолго до описанных событий 16-летний юноша набрал номер "112" и попросил о помощи: "Подкинули наркотики и требуют денег".
Обновлено в 09:33
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
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Происшествия
Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Наркобарон Коротышка приговорен к пожизненному сроку
Обновлено в 10:32
Политика
Путин наградил главу Дагестана за вклад в развитие региона
Обновлено в 10:19
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров до 15%
Отели, которые резко подняли цены на этот сезон, недосчитались туристов.
Обновлено в 02:19
Политика
Зеленскому рекомендовали разобрать недостроенный крейсер «Украина»
Министр обороны Украины Степан Полторак рекомендовал президенту страны Владимиру Зеленскому разобрать на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина".
Обновлено в 11:07
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
Обновлено в 07:34
ЖКХ
В России могут ввести новый расчёт за вывоз мусора
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Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будет электронный документ.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Кремль отреагировал на задержание матери, купившей лекарства для сына
Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, которая купила для него незарегистрированный в России препарат от судорог.
Обновлено в 09:08
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак похвасталась нежными чувствами сына Платона к девочкам
Звездная журналистка и актриса Ксения Собчак похвасталась нежными чувствами 2-летнего сына Платона к девочкам.
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Вышел трейлер шпионского боевика с Крисом Эвансом от Netflix
Netflix поделился трейлером к фильму «Курорт для ныряльщиков на Красном море» с Крисом Эвансом в главной роли.
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Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
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Авто
Первый шоурум Aurus откроется в Москве
Первый шоурум автомобилей Aurus откроется на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» до конца июля текущего года.
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Медики предупредили об опасности холодного лета
По словам специалиста, холодное лето больше всего влияет именно на таких людей.
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Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
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Гаджеты
Xiaomi представила молодежный смартфон Mi A3
Xiaomi на специальном мероприятии в Испании представила новый смартфон Xiaomi Mi A3.
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Происшествия
На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел
Расследование уголовных дел продолжается.
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Политика
США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию
Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений.
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Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
В России проходят испытания робота-сапёра «Скорпиона»
Обновлено в 11:07