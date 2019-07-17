Наука

Илон Маск показал чип для чтения мыслейГазета.Ru 07:11

Устройство представляет из себя "нити", которые можно встроить в мозг для передачи больших объемов данных на компьютер. По словам представителей компании Илон Маска Neuralink, уже проведено около 20 операций на грызунах, 87% из которых прошли успешно.
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Neuralink впервые представила технологию вживления в мозг нитей, считывающих информацию

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