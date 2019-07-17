Наука
Илон Маск показал чип для чтения мыслейГазета.Ru 07:11
Устройство представляет из себя "нити", которые можно встроить в мозг для передачи больших объемов данных на компьютер. По словам представителей компании Илон Маска Neuralink, уже проведено около 20 операций на грызунах, 87% из которых прошли успешно.
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Происшествия
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Ираке убили турецкого дипломата
В Эрбиле произошло нападение на ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства.
Обновлено в 08:34
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Политика
На Украине кандидат в депутаты пообещал «обломать рога» своему оппоненту
Лидер украинской партии «Гражданская позиция» и кандидат в народные депутаты Анатолий Гриценко пообещал «обломать рога» главе партии «Сила и честь» Игорю Смешко, если его представители будут угрожать оппонентам.
Обновлено в 04:46
Здоровье
Ульяновские власти отказались выписывать лекарство онкобольной девушке
Власти Ульяновской области предложили страдающей онкологическим заболеванием 29-летней жительнице региона Рамиле Волгиной три раза в неделю ездить 30 км за дорогостоящим препаратом «Кризотиниб».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Володин предложил внести изменения в Конституцию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию, согласно которым нижняя палата парламента участвовала бы в консультациях при назначении членов правительства.
Обновлено в 04:54
Путешествия
Китайские туристы расхищают один из самых красивых пляжей Владивостока
Китайские туристы могут уничтожить один из уникальных российских пляжей, расположенный во Владивостоке: игнорируя все запреты, путешественники килограммами вывозят отшлифованные кусочки стекла из Стеклянной бухты.
Обновлено в 07:28
Происшествия
К экстренной посадке в Жуковском готовится самолет МЧС
Транспортный самолет МЧС Ил-76 в ближайшие два часа готовится совершить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковском.
Обновлено в 03:44
Спорт
Российская синхронистка Ромашина побила рекорд по золотым медалям
Российская синхронистка Светлана Ромашина стала победительницей в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:40
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представлен официально
Обновлено в 08:50
Политика
«Газпром» увеличил объёмы транзита газа через украинскую ГТС
Компания «Газпром» увеличила на 25% объёмы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Суд оставил топ-менеджера «Рольфа» Кайро под домашним арестом
Мосгорсуд признал законным домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено
Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Новости за ночь: Семьи погибших в крушении MH17 обратились к России
1 Семьи погибших в крушении MH17 призвали РФ к ответу В связи с пятой годовщиной крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года родственники обратились к России.
Обновлено в 00:50
Наука
Опубликовано первое в истории фото квантовой запутанности
Ученым впервые в истории удалось сделать снимок квантовой запутанности.
Обновлено 14 июля в 00:49
Происшествия
В Баренцевом море при погружении пропали два дайвера
В районе полуострова Немецкий в Печенгском заливе пропали два дайвера.
Обновлено в 03:26
Политика
Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс
Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Кино
Тайка Вайтити станет режиссером четвертого «Тора»
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Крыму 49 детей отравились в летнем лагере
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Политика
Путин и Лукашенко посетили Валаам
Владимир Путин неоднократно посещал монастырь на Валааме - в прошлом и позапрошлом году был там в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа 11 июля.
Обновлено в 09:24