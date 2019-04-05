Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларовВести.Ru вчера в 17:29

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов. Акции Tesla упали сразу на 11 процентов, передает телеканал "Россия 24". Это произошло на фоне суда с комиссией по ценным бумагам и биржам США.
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Маск потерял за две минуты торгов более миллиарда долларов

РИА Новостивчера в 22:22

Илон Маск потерял $1 млрд из-за падения акций Tesla

Коммерсантъвчера в 19:48

Маск потерял $1 млрд за две минуты из-за отчета Tesla о рекордном падении продаж

Rambler News Serviceвчера в 12:39

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

РБКвчера в 14:37

Илон Маск за 2 минуты потерял более $1 млрд

Реальное времявчера в 12:42

Илон Маск потерял $1,1 млрд за две минуты торгов

Московский Комсомолецвчера в 15:22

Илон Маск потерял более $1 млрд после отчета Tesla о рекордном падении продаж

Ведомостивчера в 12:15
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Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Хоккей

Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой

Обновлено вчера в 16:46
Политика

Порошенко сдаст анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами

«В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 9:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов», - цитирует «112.Украина» внештатного советника президента страны Олег Медведев.
Обновлено вчера в 10:37
Шоу-бизнес

У Меган Маркл нашёлся двойник, но на несколько размеров больше

Сходство с Меган Маркл принесло Эрике массу новых поклонников, но она и сама сделала себе имя благодаря модельной работе.
Обновлено вчера в 06:17
Хоккей

Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»

Обновлено вчера в 21:46
Происшествия

На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв

Обновлено вчера в 21:25
Авто

Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне

Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено вчера в 10:09
Футбол

Экс-тренер «Ростова» оценил шансы на победу в матче с «Уфой»

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин рассказал, чего ждет от противостояния команды с "Уфой", передает газета "Известия".
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

США рассматривают возможность продажи F-35 Греции, Румынии и Польше

Обновлено вчера в 16:33
Политика

Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста

В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Происшествия

Британка узнала о беременности за 45 минут до родов

Обновлено в 01:29
Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Обновлено вчера в 23:08
Наука

Биологи получили паутину из бактерий

Обновлено 03 апреля в 02:55
Хоккей

Стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли на Западе

"Нэшвилл" с 98 очками борется за победу в Центральном дивизионе с "Виннипегом" и "Сент-Луисом" (у обоих по 97 очков).
Обновлено в 01:24
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено вчера в 07:53
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Сергей Галицкий рассказал, почему продал «Магнит»

Обновлено вчера в 09:00
Кино

Актер Алексей Булдаков, который скончался 3 апреля, приезжал на съемки фильма в Магадан

Часть съемок фильма проходили на Колыме и Чукотке, съемочная группа вместе с Булдаковым приезжала в Магадан в 1982 году.
Обновлено вчера в 19:38
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России

Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Задержан руководитель Росреестра по Амурской области

Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 12:56
Общество

С ВИЗа вывезли киоски с фейерверками, шаурмой и трейлер с молоком

Обновлено в 01:16
Технологии

Российские продавцы вместе с китайскими смогут торговать на AliExpress

«В ближайшее время глобальный маркетплейс откроется для российских продавцов», — рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Обновлено вчера в 22:50
Наука

Ежедневные 20 минут на природе снижают уровень кортизола и стресса

Исследователи периодически замеряли у испытуемых уровень гормона стресса кортизола в крови.
Обновлено вчера в 09:42
Авто

Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая

На Филиппинах модель предлагается также под названием Reina. Ее длина составляет 4 300 мм, а расстояние между осями составляет 2 570 мм.
Обновлено вчера в 09:32
Шоу-бизнес

Мэрайя Кэри снова испытывает проблемы с лишним весом

Судя по фотографии, которую сделали журналисты, Мэрайя снова испытывает серьезные проблемы с лишним весом.
Обновлено вчера в 14:38
Политика

Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие

ЗРК «Тор-М2» испытали в условиях реального боя

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел ряд испытаний, проведенных в реальных боевых условиях.
Обновлено в 01:29
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Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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