Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларовВести.Ru вчера в 17:29

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов. Акции Tesla упали сразу на 11 процентов, передает телеканал "Россия 24". Это произошло на фоне суда с комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

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