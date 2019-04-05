Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларовВести.Ru вчера в 17:29
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов. Акции Tesla упали сразу на 11 процентов, передает телеканал "Россия 24". Это произошло на фоне суда с комиссией по ценным бумагам и биржам США.
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Маск потерял $1 млрд за две минуты из-за отчета Tesla о рекордном падении продаж
Rambler News Serviceвчера в 12:39
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 01:36, Ашберн
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
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Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой
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Политика
Порошенко сдаст анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами
«В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 9:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов», - цитирует «112.Украина» внештатного советника президента страны Олег Медведев.
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У Меган Маркл нашёлся двойник, но на несколько размеров больше
Сходство с Меган Маркл принесло Эрике массу новых поклонников, но она и сама сделала себе имя благодаря модельной работе.
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Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв
Обновлено вчера в 21:25
Авто
Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне
Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено вчера в 10:09
Футбол
Экс-тренер «Ростова» оценил шансы на победу в матче с «Уфой»
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин рассказал, чего ждет от противостояния команды с "Уфой", передает газета "Известия".
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
США рассматривают возможность продажи F-35 Греции, Румынии и Польше
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Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Происшествия
Британка узнала о беременности за 45 минут до родов
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Обновлено вчера в 23:08
Наука
Биологи получили паутину из бактерий
Обновлено 03 апреля в 02:55
Хоккей
Стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли на Западе
"Нэшвилл" с 98 очками борется за победу в Центральном дивизионе с "Виннипегом" и "Сент-Луисом" (у обоих по 97 очков).
Обновлено в 01:24
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено вчера в 07:53
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Сергей Галицкий рассказал, почему продал «Магнит»
Обновлено вчера в 09:00
Кино
Актер Алексей Булдаков, который скончался 3 апреля, приезжал на съемки фильма в Магадан
Часть съемок фильма проходили на Колыме и Чукотке, съемочная группа вместе с Булдаковым приезжала в Магадан в 1982 году.
Обновлено вчера в 19:38
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России
Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Задержан руководитель Росреестра по Амурской области
Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 12:56
Технологии
Российские продавцы вместе с китайскими смогут торговать на AliExpress
«В ближайшее время глобальный маркетплейс откроется для российских продавцов», — рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Обновлено вчера в 22:50
Наука
Ежедневные 20 минут на природе снижают уровень кортизола и стресса
Исследователи периодически замеряли у испытуемых уровень гормона стресса кортизола в крови.
Обновлено вчера в 09:42
Авто
Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая
На Филиппинах модель предлагается также под названием Reina. Ее длина составляет 4 300 мм, а расстояние между осями составляет 2 570 мм.
Обновлено вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Мэрайя Кэри снова испытывает проблемы с лишним весом
Судя по фотографии, которую сделали журналисты, Мэрайя снова испытывает серьезные проблемы с лишним весом.
Обновлено вчера в 14:38
Политика
Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие
ЗРК «Тор-М2» испытали в условиях реального боя
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел ряд испытаний, проведенных в реальных боевых условиях.
Обновлено в 01:29