Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларовРоссийская газета 00:20

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla. Акции компании за две минуты потеряли 11 процентов, пишет Bloomberg.

Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Энергетика Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.

Энергетика Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара Вариант отказа от доллара в королевстве обсуждают уже несколько месяцев, отмечают источники агентства.

Политика В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.

Космос Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.

Экономика «Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте» Представитель сети «Магнит» сообщил РБК, что ретейлер действительно заинтересован в покупке 100% акций «Ленты».

Футбол МЮ составил список целей на летнее трансферное окно Руководство «Манчестер Юнайтед» и главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер хотят строить команду вокруг британских игроков.

Транспорт В Москву вернулись дачные пробки Повторение ситуации стоит ждать в воскресенье, но тогда пробки уже будут формироваться в обратном направлении.

Общество Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.

Происшествия Прокуратура заинтересовалась кондуктором, высадившей девочку в Сургуте Прокуратура в Сургуте проверит перевозчика и действия кондуктора, которая высадила девочку по пути в школу из-за отсутствия сдачи, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Югры.

Происшествия В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7 Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.

Армия и оружие Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою "ЗРК "Тор-М2" полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Общество Компания Ford Sollers начнёт увольнять сотрудников Совместное предприятие Ford Sollers запустило программу добровольного увольнения для своих сотрудников.

Общество Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.

Происшествия В Саратове в уличной перестрелке возле АЗС ранены два человека По предварительным данным, выстрелы были произведены из травматического пистолета неизвестными людьми из автомобиля «Mercedes-Benz» белого цвета.

Происшествия В Дагестане мальчик умер после укола в больнице Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.

Происшествия В Татарстане три человека пили «незамерзайку» и погибли По версии следствия, потерпевшие употребляли спиртосодержащую жидкость, которую родственница одного из погибших приобрела накануне.

Армия и оружие Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.

Энергетика Белоруссия намерена повысить тариф на прокачку нефти из России на 23% Белоруссия уведомила "Транснефть" о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23%, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.

Недвижимость Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.

Общество Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре "Еврокомиссия направила BMW, Daimler и VW предварительное заключение, что в период с 2006 по 2014 год они сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки [выхлопных газов] бензиновых и дизельных двигателей", - говорится в документе.

Авто Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.

Политика Президент Эстонии назвала темы предстоящих переговоров с Путиным Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным конфликты на Украине и в Грузии.

Общество Алексей Цыденов: «Бурятия построит самые лучшие очистные на Байкале» Бурятия построит самые лучшие очистные сооружения на Байкале, заменив устаревшие, заявил глава региона Алексей Цыденов сегодня на пресс-конференции в ТАСС.