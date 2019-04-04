Илон Маск потерял более $1 млрд за две минутыRT на русском 00:10

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Общество Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20% Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».

Происшествия Названы последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии авиалайнера Пилоты, управлявшие пассажирским авиалайнером Boeing 737 MAX, который разбился под Аддис-Абебой, до последнего предпринимали попытки выровнять воздушное судно и спасти находившихся на борту людей.

Недвижимость Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.

Энергетика Саудовская Аравия может отказаться от доллара при торговле нефтью Если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах во время операций с нефтью.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Хоккей Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой Матч закончился победой "Авангарда" со счетом 4:2. На последней секунде третьего игрового отрезка между собой сцепились по два игрока из каждой команды.

Театры Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

Авто Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.

Общество Названо место похорон Георгия Данелии Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.

Происшествия В Белоруссии снесли установленные в память жертв расстрелов кресты В Белоруссии снесли народный мемориал на месте массовых расстрелов, произошедших в XX веке.

Происшествия В Иркутской области загорелась школа Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Авто Audi Q8 планируют выпускать в России Ранее Росстандарт выдал ОТТС на кросс-купе Audi Q8 словацкого производства.

Происшествия В Приамурье установлен источник заражения 150 детей гепатитом С Как сообщало ИА REGNUM, в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Главврач больницы ранее заявлял о необоснованности выдвинутых обвинений, в то время как родители заболевших детей утверждали, что заражение произошло через нестерильные шприцы и катетеры.

Экономика Счетная палата проверит правительство Челябинской области и аэропорт Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации на 2019 год вошли проверки правительства Челябинской области, а также международного аэропорта «Челябинск».

Политика Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.

Гаджеты В смартфонах Xiaomi найдена опасная уязвимость Было установлено, что благодаря уязвимости можно установить на смартфон различные приложения для вымогательства и слежки.

Хоккей Алексей Текслер стал президентом ХК «Трактор» Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер стал президентом хоккейного клуба «Трактор».

Музыка Оззи Осборн отменил все концерты Американский музыкант Оззи Осборн отменил все концерты в текущем году. Это связано с травмой, которую недавно получил артист.