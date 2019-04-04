Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минутыRT на русском 00:10

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
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Маск потерял за две минуты торгов более миллиарда долларов

РИА Новостивчера в 22:22

Илон Маск за 2 минуты потерял более $1 млрд

Реальное времявчера в 12:42

Илон Маск потерял $1,1 млрд за две минуты торгов

Московский Комсомолецвчера в 15:22

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

РБКвчера в 14:37

Илон Маск потерял $1 млрд из-за падения акций Tesla

Коммерсантъвчера в 19:48

Маск потерял $1 млрд за две минуты из-за отчета Tesla о рекордном падении продаж

Rambler News Serviceвчера в 12:39

Илон Маск потерял более $1 млрд после отчета Tesla о рекордном падении продаж

Ведомостивчера в 12:15
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 03:12, Ашберн
Общество

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Названы последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии авиалайнера

Пилоты, управлявшие пассажирским авиалайнером Boeing 737 MAX, который разбился под Аддис-Абебой, до последнего предпринимали попытки выровнять воздушное судно и спасти находившихся на борту людей.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Либо Турция, либо террористы: Анкара ответила США на ультиматум

Вашингтон должен решить, хочет ли он «остаться союзником» Анкары или встать на сторону террористов.
Обновлено вчера в 09:19
Недвижимость

Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита

Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Энергетика

Саудовская Аравия может отказаться от доллара при торговле нефтью

Если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах во время операций с нефтью.
Обновлено в 03:09
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Обновлено в 02:44
Хоккей

Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой

Матч закончился победой "Авангарда" со счетом 4:2. На последней секунде третьего игрового отрезка между собой сцепились по два игрока из каждой команды.
Обновлено вчера в 16:46
Театры

Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали

Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Авто

Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Религия

Здание планетария в Барнауле официально передали РПЦ

Обновлено в 02:23
Происшествия

В Белоруссии снесли установленные в память жертв расстрелов кресты

В Белоруссии снесли народный мемориал на месте массовых расстрелов, произошедших в XX веке.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Обновлено вчера в 12:55
Авто

Audi Q8 планируют выпускать в России

Ранее Росстандарт выдал ОТТС на кросс-купе Audi Q8 словацкого производства.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

В Приамурье установлен источник заражения 150 детей гепатитом С

Как сообщало ИА REGNUM, в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Главврач больницы ранее заявлял о необоснованности выдвинутых обвинений, в то время как родители заболевших детей утверждали, что заражение произошло через нестерильные шприцы и катетеры.
Обновлено в 02:02
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Экономика

Счетная палата проверит правительство Челябинской области и аэропорт

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации на 2019 год вошли проверки правительства Челябинской области, а также международного аэропорта «Челябинск».
Обновлено в 02:38
Политика

Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля

Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Политика

Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд

Обновлено в 03:03
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi найдена опасная уязвимость

Было установлено, что благодаря уязвимости можно установить на смартфон различные приложения для вымогательства и слежки.
Обновлено вчера в 12:46
Хоккей

Алексей Текслер стал президентом ХК «Трактор»

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер стал президентом хоккейного клуба «Трактор».
Обновлено в 01:57
Музыка

Оззи Осборн отменил все концерты

Американский музыкант Оззи Осборн отменил все концерты в текущем году. Это связано с травмой, которую недавно получил артист.
Обновлено вчера в 22:57
Общество

Москвичей сегодня ждут небольшие дожди и тепло

В целом будет облачно с прояснениями, сообщили синоптики центра "Фобос". В Подмосковье меж тем воздух прогреется до +11.
Обновлено в 02:47
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