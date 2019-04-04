Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минутыRT на русском 00:10

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
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Маск потерял за две минуты торгов более миллиарда долларов

РИА Новостивчера в 22:22

Илон Маск за 2 минуты потерял более $1 млрд

Реальное времявчера в 12:42

Илон Маск потерял $1,1 млрд за две минуты торгов

Московский Комсомолецвчера в 15:22

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

РБКвчера в 14:37

Илон Маск потерял $1 млрд из-за падения акций Tesla

Коммерсантъвчера в 19:48

Маск потерял $1 млрд за две минуты из-за отчета Tesla о рекордном падении продаж

Rambler News Serviceвчера в 12:39

Илон Маск потерял более $1 млрд после отчета Tesla о рекордном падении продаж

Ведомостивчера в 12:15
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Политика

Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля

Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Театры

Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали

Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.
Обновлено вчера в 15:30
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Обновлено вчера в 08:10
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Обновлено в 02:44
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
Общество

«Коммерсантъ» узнал о проблемах с навигацией по Москве-реке

Обновлено вчера в 21:59
Общество

Женщина узнала о беременности за 45 минут до родов

Обновлено вчера в 23:51
Общество

Эксперты предложили закрыть Facebook и Twitter доступ к данным россиян

В опубликованном документе отмечается, что «необходимо избежать ситуации, когда иностранные компании, которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации, устанавливающего ограничения доступа к данным, будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают».
Обновлено в 01:00
Футбол

Как Роберто Манчини стал тренером года в Италии

Обновлено вчера в 16:15
Недвижимость

Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита

Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
Технологии

Агрегаторы такси начали обмениваться данными о водителях

Сервисы "Везет", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" начали тестировать систему обмена данными о работе водителей.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Прокурор назвал желаемые сроки подросткам, убившим на Урале инвалида

Обновлено в 02:13
Здоровье

Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни

Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено вчера в 12:50
Авто

Назвали ТОП-5 самых бюджетных японских кроссоверов с полным приводом

Обновлено в 00:26
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Общество

В Москве признали памятником старинный дом у Крутицкого подворья

Старинный деревянный дом вблизи Крутицкого подворья получил статус объекта культурного наследия, сообщается на сайте мэрии Москвы.
Обновлено в 02:36
Общество

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Соперничество с Фатеевой, смерть сына и мужей: проклятье «черной вдовы» Натальи Кустинской

Обновлено в 00:00
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Энергетика

«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group

Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

В бундестаге призвали к роспуску НАТО

Депутат немецкого бундестага Александр Ной заявил, что НАТО должен быть распущен. Об этом сообщает Die Freiheitsliebe.
Обновлено вчера в 23:50
Шоу-бизнес

Актер Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

Обновлено вчера в 06:57
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено 03 апреля в 15:12
Общество

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Названы последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии авиалайнера

Пилоты, управлявшие пассажирским авиалайнером Boeing 737 MAX, который разбился под Аддис-Абебой, до последнего предпринимали попытки выровнять воздушное судно и спасти находившихся на борту людей.
Обновлено в 02:59
Музыка

Концерт «Чайковский и космос» пройдет на ВДНХ ко Дню космонавтики

Сеанс связи с Международной космической станцией и концерт классической музыки "Чайковский и космос" пройдут 10 апреля в преддверии Дня космонавтики в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве.
Обновлено в 01:23
Авто

В сентябре в России появятся автомобили марки GAC

Начнутся продажи уже в сентябре, пишет «АвтоРевю». Россиянам будут доступны три автомобиля.
Обновлено в 02:17
Общество

В Нью-Йорке сегодня пройдет судебное заседание по иску к Илону Маску

Маску пришлось заключить соглашение с федеральной комиссией и выплатить 20 миллионов долларов после скандального заявления, сделанного в прошлом году.
Обновлено вчера в 01:00
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
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Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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