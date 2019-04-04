Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минутыRT на русском 00:10
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
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Маск потерял $1 млрд за две минуты из-за отчета Tesla о рекордном падении продаж
Rambler News Serviceвчера в 12:39
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Политика
Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля
Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
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Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали
Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.
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Скончался режиссер Георгий Данелия
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Эксперты предложили закрыть Facebook и Twitter доступ к данным россиян
В опубликованном документе отмечается, что «необходимо избежать ситуации, когда иностранные компании, которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации, устанавливающего ограничения доступа к данным, будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают».
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Футбол
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Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита
Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
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Агрегаторы такси начали обмениваться данными о водителях
Сервисы "Везет", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" начали тестировать систему обмена данными о работе водителей.
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Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни
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Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
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Общество
В Москве признали памятником старинный дом у Крутицкого подворья
Старинный деревянный дом вблизи Крутицкого подворья получил статус объекта культурного наследия, сообщается на сайте мэрии Москвы.
Обновлено в 02:36
Общество
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
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Соперничество с Фатеевой, смерть сына и мужей: проклятье «черной вдовы» Натальи Кустинской
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Обновлено вчера в 22:38
Энергетика
«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group
Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
В бундестаге призвали к роспуску НАТО
Депутат немецкого бундестага Александр Ной заявил, что НАТО должен быть распущен. Об этом сообщает Die Freiheitsliebe.
Обновлено вчера в 23:50
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Актер Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц
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Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
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Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Названы последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии авиалайнера
Пилоты, управлявшие пассажирским авиалайнером Boeing 737 MAX, который разбился под Аддис-Абебой, до последнего предпринимали попытки выровнять воздушное судно и спасти находившихся на борту людей.
Обновлено в 02:59
Музыка
Концерт «Чайковский и космос» пройдет на ВДНХ ко Дню космонавтики
Сеанс связи с Международной космической станцией и концерт классической музыки "Чайковский и космос" пройдут 10 апреля в преддверии Дня космонавтики в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве.
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Авто
В сентябре в России появятся автомобили марки GAC
Начнутся продажи уже в сентябре, пишет «АвтоРевю». Россиянам будут доступны три автомобиля.
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В Нью-Йорке сегодня пройдет судебное заседание по иску к Илону Маску
Маску пришлось заключить соглашение с федеральной комиссией и выплатить 20 миллионов долларов после скандального заявления, сделанного в прошлом году.
Обновлено вчера в 01:00
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41