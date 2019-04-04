Экономика

Илон Маск потерял $1 млрд за две минутыРБК 14:37

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
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Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Вести.Ru17:29

Маск потерял $1 млрд за две минуты из-за отчета Tesla о рекордном падении продаж

Rambler News Service12:39

Илон Маск потерял $1,1 млрд за две минуты торгов

Московский Комсомолец15:22

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

РБК14:37

Илон Маск за 2 минуты потерял более $1 млрд

Реальное время12:42

Маск потерял за две минуты более $1 млрд

News.ru16:01

Илон Маск потерял более $1 млрд после отчета Tesla о рекордном падении продаж

Ведомости12:15
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