Экономика
Маск потерял более $1 млрд за две минутыГазета.Ru 21:34
Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Маск потерял $1 млрд за две минуты из-за отчета Tesla о рекордном падении продаж
Rambler News Service12:39
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 22:37, Ашберн
Транспорт
«Это способ отъёма средств у водителей»: екатеринбуржец о том, как боролся с камерами автофиксации
Обновлено в 21:00
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Космос
У американского Orion нашли проблему
Обновлено в 10:00
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум
В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено в 06:58
Общество
Бумажный СНИЛС отменили в России
Привычные зеленые карточки СНИЛС канули в лету, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Обновлено вчера в 03:13
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Беглов рассказал о планах по расселению аварийных домов в Петербурге
До конца текущего года под расселение аварийного жилья в Санкт-Петербурге попадут 18 домов, сообщил в эфире телеканала «78» глава города Александр Беглов.
Обновлено в 19:05
Кино
Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети
В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
Проблемы с целлюлитом: Появились снимки Юлии Ефременковой без фотошопа
Оказалось, у Ефременковой не такая стройная талия и ноги, как в сети. Помимо этого на бедрах заметно, что у Юлии проблемы с целлюлитом.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов
Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Происшествия
В Амурской области задержали главу регионального Росреестра
В Амурской области следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра.
Обновлено в 21:00
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено в 13:33
Хоккей
Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой
Обновлено в 16:46
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Политика
Порошенко потребовал от Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты
Перед первым туром выборов Порошенко, Зеленский и Тимошенко должны были участвовать в дебатах на одном из телеканалов.
Обновлено в 19:54
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина обыграл «Монреаль»
Обновлено в 22:15
Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено в 20:05
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Музыка
Оззи Осборн отложил мировое турне на год
Обновлено в 18:18
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Истребители ВВС Британии сопроводили российские бомбардировщики Ту-160
Обновлено вчера в 16:15
Общество
В Чечне объяснили снос домов в родном селе Кадырова
В рамках урбанизации родного села главы Чечни Рамзана Кадырова Центарой по примеру Нью-Йорка, Вашингтона и Москвы может быть снесено несколько частных домов, но все происходит в рамках законности, а люди получат соответствующие компенсации.
Обновлено в 13:17
Политика
Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
Обновлено вчера в 15:35