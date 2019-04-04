Экономика

Маск потерял более $1 млрд за две минутыГазета.Ru 21:34

Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Маск потерял за две минуты торгов более миллиарда долларов

РИА Новости22:22

Илон Маск потерял $1 млрд из-за падения акций Tesla

Коммерсантъ19:48

Илон Маск потерял более $1 млрд после отчета Tesla о рекордном падении продаж

Ведомости12:15

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

РБК14:37

Илон Маск за 2 минуты потерял более $1 млрд

Реальное время12:42

Маск потерял $1 млрд за две минуты из-за отчета Tesla о рекордном падении продаж

Rambler News Service12:39

Илон Маск потерял $1,1 млрд за две минуты торгов

Московский Комсомолец15:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 22:37, Ашберн
Транспорт

«Это способ отъёма средств у водителей»: екатеринбуржец о том, как боролся с камерами автофиксации

Обновлено в 21:00
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Космос

У американского Orion нашли проблему

Обновлено в 10:00
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум

В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено в 06:58
Общество

Бумажный СНИЛС отменили в России

Привычные зеленые карточки СНИЛС канули в лету, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Обновлено вчера в 03:13
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Общество

Беглов рассказал о планах по расселению аварийных домов в Петербурге

До конца текущего года под расселение аварийного жилья в Санкт-Петербурге попадут 18 домов, сообщил в эфире телеканала «78» глава города Александр Беглов.
Обновлено в 19:05
Кино

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети

В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес

Проблемы с целлюлитом: Появились снимки Юлии Ефременковой без фотошопа

Оказалось, у Ефременковой не такая стройная талия и ноги, как в сети. Помимо этого на бедрах заметно, что у Юлии проблемы с целлюлитом.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов

Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме

«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Происшествия

В Амурской области задержали главу регионального Росреестра

В Амурской области следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра.
Обновлено в 21:00
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено в 13:33
Хоккей

Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой

Обновлено в 16:46
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Политика

Порошенко потребовал от Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

Перед первым туром выборов Порошенко, Зеленский и Тимошенко должны были участвовать в дебатах на одном из телеканалов.
Обновлено в 19:54
Политика

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Обновлено в 12:55
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина обыграл «Монреаль»

Обновлено в 22:15
Происшествия

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено в 20:05
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Музыка

Оззи Осборн отложил мировое турне на год

Обновлено в 18:18
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Истребители ВВС Британии сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Обновлено вчера в 16:15
Общество

В Чечне объяснили снос домов в родном селе Кадырова

В рамках урбанизации родного села главы Чечни Рамзана Кадырова Центарой по примеру Нью-Йорка, Вашингтона и Москвы может быть снесено несколько частных домов, но все происходит в рамках законности, а люди получат соответствующие компенсации.
Обновлено в 13:17
Политика

Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
Обновлено вчера в 15:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное