Экономика

Илон Маск потерял $1 млрд за две минутыРБК вчера в 14:37

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
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Маск пообещал не сдаваться после потери $1 млрд за две минуты

Газета.Ru09:13

Илон Маск потерял $1 млрд из-за падения акций Tesla

Коммерсантъвчера в 19:48

Маск потерял $1 млрд за две минуты из-за отчета Tesla о рекордном падении продаж

Rambler News Serviceвчера в 12:39

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

РБКвчера в 14:37

Илон Маск за 2 минуты потерял более $1 млрд

Реальное времявчера в 12:42

Илон Маск потерял $1,1 млрд за две минуты торгов

Московский Комсомолецвчера в 15:22

Илон Маск потерял более $1 млрд после отчета Tesla о рекордном падении продаж

Ведомостивчера в 12:15
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:47, Ашберн
Общество

Рекордные 20% россиян хотят уехать из страны

Согласно результатам опроса, проведенного компанией по изучению общественного мнения Gallup, 20% россиян выразили желание покинуть страну при предоставившейся возможности.
Обновлено вчера в 05:33
Общество

Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России

Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики

Обновлено в 07:38
Футбол

«Краснодар» предложил 9 млн евро за хавбека «Морейренсе»

Обновлено в 08:19
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Происшествия

На базе морской авиации в США произошла стрельба

В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.
Обновлено в 09:42
Недвижимость

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита.
Обновлено в 09:13
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите

Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Транспорт

В Москву вернулись дачные пробки

Обновлено в 05:41
Энергетика

Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо

Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Политика

Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»

Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Происшествия

На стройплощадке у станции метро «Проспект Славы» упал автокран

Днём в пятницу, 5 апреля, опрокинулся кран, участвовавший в возведении пешеходного перехода у строящейся станции метро «Проспект Славы».
Обновлено в 09:45
Технологии

Российские компании смогут торговать на AliExpress

У российских производителей появится новая возможность. Они смогут реализовывать свои товары на AliExpress.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В московском суде произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Авто

Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками

Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Суд нашел и арестовал уродовавшую россиянок «хирурга» из Украины

Обновлено в 10:02
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Никулинский суд Москвы изъял в пользу государства активы на 460 миллионов рублей, которые принадлежали близким полковника Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:34
Энергетика

Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти

Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Следствие задержало скрывавшегося фигуранта дела Абызова

Следствие задержало Сергея Ильичева, единственного фигуранта дела Михаила Абызова, которому поначалу удалось скрыться, следует из материалов Басманного суда Москвы.
Обновлено в 08:36
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Футбол

Орлов: «Кокорина и Мамаева убили с точки зрения футбола. Это позор судебной системы»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации, в которой оказались нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.
Обновлено в 09:17
Общество

В Минздраве захотели наказывать за призывы к отказам от прививок

Первый замглавы Минздрава России Татьяна Яковлева заявила, что готовится пакет законопроектов, предусматривающий запрет на распространение призывов к отказам от прививок.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Обновлено в 05:08
Авто

Госдума отменила транспортный налог на эти автомобили

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон об отмене транспортного налога для некоторых автомобилей, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:50
Авто

Volkswagen выпустил юбилейный 30-миллионный Volkswagen Passat

В Volkswagen отмечают, что по количеству выпущенных машин среди всех моделей марки Passat уступает только легендарному Golf, тираж которого за 45 лет существования составил 35 млн автомобилей.
Обновлено в 01:57
Политика

Новая украинская церковь обвинила Вселенский патриархат во вранье

Православная церковь Украины (ПЦУ) раскритиковала устав, полученный от Вселенского патриархата.
Обновлено в 08:41
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