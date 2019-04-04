Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минутыРБК вчера в 14:37
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
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Маск потерял $1 млрд за две минуты из-за отчета Tesla о рекордном падении продаж
Rambler News Serviceвчера в 12:39
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:47, Ашберн
Общество
Рекордные 20% россиян хотят уехать из страны
Согласно результатам опроса, проведенного компанией по изучению общественного мнения Gallup, 20% россиян выразили желание покинуть страну при предоставившейся возможности.
Обновлено вчера в 05:33
Общество
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики
Обновлено в 07:38
Футбол
«Краснодар» предложил 9 млн евро за хавбека «Морейренсе»
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Происшествия
На базе морской авиации в США произошла стрельба
В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.
Обновлено в 09:42
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита.
Обновлено в 09:13
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Транспорт
В Москву вернулись дачные пробки
Обновлено в 05:41
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Политика
Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»
Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Происшествия
На стройплощадке у станции метро «Проспект Славы» упал автокран
Днём в пятницу, 5 апреля, опрокинулся кран, участвовавший в возведении пешеходного перехода у строящейся станции метро «Проспект Славы».
Обновлено в 09:45
Технологии
Российские компании смогут торговать на AliExpress
У российских производителей появится новая возможность. Они смогут реализовывать свои товары на AliExpress.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В московском суде произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Происшествия
У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей
Никулинский суд Москвы изъял в пользу государства активы на 460 миллионов рублей, которые принадлежали близким полковника Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:34
Энергетика
Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти
Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Следствие задержало скрывавшегося фигуранта дела Абызова
Следствие задержало Сергея Ильичева, единственного фигуранта дела Михаила Абызова, которому поначалу удалось скрыться, следует из материалов Басманного суда Москвы.
Обновлено в 08:36
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Футбол
Орлов: «Кокорина и Мамаева убили с точки зрения футбола. Это позор судебной системы»
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации, в которой оказались нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.
Обновлено в 09:17
Общество
В Минздраве захотели наказывать за призывы к отказам от прививок
Первый замглавы Минздрава России Татьяна Яковлева заявила, что готовится пакет законопроектов, предусматривающий запрет на распространение призывов к отказам от прививок.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Обновлено в 05:08
Авто
Госдума отменила транспортный налог на эти автомобили
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон об отмене транспортного налога для некоторых автомобилей, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:50
Авто
Volkswagen выпустил юбилейный 30-миллионный Volkswagen Passat
В Volkswagen отмечают, что по количеству выпущенных машин среди всех моделей марки Passat уступает только легендарному Golf, тираж которого за 45 лет существования составил 35 млн автомобилей.
Обновлено в 01:57
Политика
Новая украинская церковь обвинила Вселенский патриархат во вранье
Православная церковь Украины (ПЦУ) раскритиковала устав, полученный от Вселенского патриархата.
Обновлено в 08:41