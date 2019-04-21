Космос

Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языкеТАСС вчера в 22:33

Руководитель компании SpaceX Илон Маск в субботу оставил несколько записей на русском языке в своем Twitter. Предпринимателю был задан вопрос о том, ведет ли он работу по освоению космоса, так как добивается прибытия на нашу планету представителей внеземных цивилизаций.
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Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

ТАССвчера в 22:33

Маск пообщался с подписчиками по-русски

RT на русскомвчера в 20:32

Илон Маск по-русски ответил на обвинение в связи с инопланетянами

News.ruвчера в 19:26

Илон Маск пообщался с подписчиками на русском

РИА Новостивчера в 20:00

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

ТК Звездавчера в 18:58

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Известиявчера в 18:00

Илон Маск похвастался знанием русских поговорок

Lenta.ruвчера в 20:52
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