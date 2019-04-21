Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языкеТАСС вчера в 22:33
Руководитель компании SpaceX Илон Маск в субботу оставил несколько записей на русском языке в своем Twitter. Предпринимателю был задан вопрос о том, ведет ли он работу по освоению космоса, так как добивается прибытия на нашу планету представителей внеземных цивилизаций.
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