Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языкеТАСС вчера в 22:33

Руководитель компании SpaceX Илон Маск в субботу оставил несколько записей на русском языке в своем Twitter. Предпринимателю был задан вопрос о том, ведет ли он работу по освоению космоса, так как добивается прибытия на нашу планету представителей внеземных цивилизаций.

Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Политика Лавров призвал будущее руководство Украины уважать международное право Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Звезда" призвал будущие украинские власти уважать нормы международного права.

Происшествия У избирательного участка внезапно умер украинец В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".

Политика Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.

Политика Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.

Происшествия Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Политика «Белнефтехим» временно ограничил экспорт российской нефти Белорусский концерн «Белнефтехим» временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в связи с ухудшением качества.

Политика Зюганов находит уместными портреты Сталина на акции «Бессмертный полк» Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался на своей странице "ВКонтакте" о тех, кто недоволен присутствием на акции памяти погибших в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк" портретов тогдашнего советского правителя Иосифа Сталина.

Культура Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.

Происшествия Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».

Политика Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".

Общество Умер телеведущий и диктор Михаил Быков Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.

Происшествия Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.

Политика На Украине избирательница закусила бюллетенем для голосования Напомним, что сегодня на Украине проходит второй тур президентских выборов.

Авто Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.

Гаджеты AMD RX Vega 64 превосходит NVIDIA RTX 2080 в World War Z на 20% Модель RX Vega 64 все еще превосходит RTX 2080 Ti и RTX 2080, тогда как RX 580 уже отстает от RTX 2070 и находится ближе к RTX 2060.

Космос Сезон астрономических наблюдений открылся в Червишево Новый сезон астрономических наблюдений открылся в обсерватории «Старая башня» в селе Червишево Тюменского района.

Шоу-бизнес Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.