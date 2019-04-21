Космос

Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языкеТАСС вчера в 22:33

Руководитель компании SpaceX Илон Маск в субботу оставил несколько записей на русском языке в своем Twitter. Предпринимателю был задан вопрос о том, ведет ли он работу по освоению космоса, так как добивается прибытия на нашу планету представителей внеземных цивилизаций.
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Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

ТАССвчера в 22:33

Маск пообщался с подписчиками по-русски

RT на русскомвчера в 20:32

Илон Маск похвастался знанием русских поговорок

Lenta.ruвчера в 20:52

Илон Маск по-русски ответил на обвинение в связи с инопланетянами

News.ruвчера в 19:26

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

ТК Звездавчера в 18:58

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Известиявчера в 18:00

Илон Маск пообщался с подписчиками на русском

РИА Новостивчера в 20:00
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Политика

Лавров призвал будущее руководство Украины уважать международное право

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Звезда" призвал будущие украинские власти уважать нормы международного права.
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Политика

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У избирательного участка внезапно умер украинец

В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Политика

Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский

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Обновлено в 06:30
Политика

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На Шри-Ланке после взрывов ввели комендантский час

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Политика

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Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве

Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Политика

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Обновлено в 06:22
Политика

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Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался на своей странице "ВКонтакте" о тех, кто недоволен присутствием на акции памяти погибших в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк" портретов тогдашнего советского правителя Иосифа Сталина.
Обновлено в 04:34
Культура

Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле

Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
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Армия и оружие

Кедми рассказал о полном отставании США от России в оборонной сфере

Политолог заявил, что стратегическое превосходство России над США уже давно всем очевидно.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования

Обновлено в 06:09
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено вчера в 10:32
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Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
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Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Обновлено вчера в 16:02
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Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
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Сайт «Миротворец» удалил из своей базы данных Елену Зеленскую

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Общество

В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова

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Пугачева пришла на свой юбилей в украшении за 80 млн от Киркорова

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева появилась на 70-летнем юбилее в дорогом колье.
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Через пару десятилетий наступит конец света: Уничтожение ядерной энергии спасет человечество от глобального потепления

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Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
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Напомним, что сегодня на Украине проходит второй тур президентских выборов.
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Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
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Политика

Полиция оценит демонстрацию Зеленским своего бюллетеня — МВД Украины

Полиция проверит информацию о демонстрации кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге в воскресенье.
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