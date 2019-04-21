Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языкеТАСС вчера в 22:33
Руководитель компании SpaceX Илон Маск в субботу оставил несколько записей на русском языке в своем Twitter. Предпринимателю был задан вопрос о том, ведет ли он работу по освоению космоса, так как добивается прибытия на нашу планету представителей внеземных цивилизаций.
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Политика
Лавров призвал будущее руководство Украины уважать международное право
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Звезда" призвал будущие украинские власти уважать нормы международного права.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Один избирательный участок не открылся на Украине
На Украине не открылся один избирательный участок.
Обновлено в 03:12
Происшествия
У избирательного участка внезапно умер украинец
В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Политика
Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Происшествия
На Шри-Ланке после взрывов ввели комендантский час
Обновлено в 05:29
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Политика
«Белнефтехим» временно ограничил экспорт российской нефти
Белорусский концерн «Белнефтехим» временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в связи с ухудшением качества.
Обновлено в 06:22
Политика
Зюганов находит уместными портреты Сталина на акции «Бессмертный полк»
Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался на своей странице "ВКонтакте" о тех, кто недоволен присутствием на акции памяти погибших в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк" портретов тогдашнего советского правителя Иосифа Сталина.
Обновлено в 04:34
Культура
Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле
Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено 19 апреля в 02:10
Армия и оружие
Кедми рассказал о полном отставании США от России в оборонной сфере
Политолог заявил, что стратегическое превосходство России над США уже давно всем очевидно.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Футбол
Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»
Обновлено вчера в 16:02
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Общество
В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова
Обновлено вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Пугачева пришла на свой юбилей в украшении за 80 млн от Киркорова
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева появилась на 70-летнем юбилее в дорогом колье.
Обновлено в 00:27
Наука
Через пару десятилетий наступит конец света: Уничтожение ядерной энергии спасет человечество от глобального потепления
По мнению демократов, уничтожение ядерной энергии спасет человечество от повышения температуры.
Обновлено 18 апреля в 13:16
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Политика
На Украине избирательница закусила бюллетенем для голосования
Напомним, что сегодня на Украине проходит второй тур президентских выборов.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Бывшая помощница Элины Быстрицкой подала в суд на сестру актрисы
Обновлено вчера в 16:30
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено в 05:40
Политика
Олег Сысуев: «А за что нас любить? Мы у них людей убиваем, самолеты сбиваем. А потом врем»
На днях стало известно, что ЦБ РФ выдал первую за последние пять лет новую банковскую лицензию "Банку 131", владельцем которого является успешный IT-бизнесмен из Татарстана Дмитрий Еремеев.
Обновлено в 01:50
Гаджеты
AMD RX Vega 64 превосходит NVIDIA RTX 2080 в World War Z на 20%
Модель RX Vega 64 все еще превосходит RTX 2080 Ti и RTX 2080, тогда как RX 580 уже отстает от RTX 2070 и находится ближе к RTX 2060.
Обновлено в 02:21
Космос
Сезон астрономических наблюдений открылся в Червишево
Новый сезон астрономических наблюдений открылся в обсерватории «Старая башня» в селе Червишево Тюменского района.
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес
Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:20
Политика
Полиция оценит демонстрацию Зеленским своего бюллетеня — МВД Украины
Полиция проверит информацию о демонстрации кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге в воскресенье.
Обновлено в 06:21