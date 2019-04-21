Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языкеГазета.Ru 09:04
Совладелец SpaceX Илон Маск вновь удивил публику познаниями в русском языке. Общаясь с подписчиками в твиттере, миллиардер, среди прочего, продемонстрировал владение фразеологизмами и поговорками, которые написал по-русски.
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