Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языкеГазета.Ru 09:04

Совладелец SpaceX Илон Маск вновь удивил публику познаниями в русском языке. Общаясь с подписчиками в твиттере, миллиардер, среди прочего, продемонстрировал владение фразеологизмами и поговорками, которые написал по-русски.

Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Общество Митинг против призыва в армию провалился в Петербурге Согласованная акция против призыва в армию на площади Ленина в Петербурге оказалась немногочисленной.

Политика В штаб Зеленского пришла полиция В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.

Политика Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87% Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 15:00 составила 47,87%.

Политика Глава Минздрава Украины пошла на выборы с фашистским лозунгом Глава украинского Минздрава Ульяна Супрун, известная как «доктор Смерть», поразила пользователей Сети не своеобразными медицинскими советами, а фашистским лозунгом.

Шоу-бизнес Медведев и Матвиенко приехали на банкет к Пугачевой Дмитрий Анатольевич приезжал на семейные праздники Примадонны еще в те времена, когда Алла с Максимом Галкиным жила в квартире на Филипповском переулке.

Футбол Семак: Дзюба после матча с «Краснодаром» продолжит забивать и дальше Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба продолжит голевую серию в оставшихся матчах чемпионата России по футболу, считает главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.

Происшествия Мужчина залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, залезшего на крышу посольства Венесуэлы в Москве.

Политика Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.

Общество Умер телеведущий и диктор Михаил Быков Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.

Политика Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.

Спорт Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.

Политика Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки.

Шоу-бизнес Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.

Происшествия Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел около 30 лет назад.

Политика На Украине пьяный мужчина «заминировал» избирательный участок Пьяный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявил о минировании избирательного участка в Днепропетровской области Украины.

Наука Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.

Общество В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.

Политика Порошенко проголосовал на выборах и положился на «мудрость народа» Кандидат в президенты Украины — действующий глава государства Петр Порошенко проголосовал на избирательном участке в Киеве.

Энергетика Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.