Илон Маск пообщался с подписчиками по-русскиИзвестия 18:00

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.

Здоровье Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.

Технологии Раскрыт зверский план конца света Ни дня не проходит без того, чтобы очередной предсказатель или самоназванный эксперт ни рассказал о том, что Землю ждет неминуемый конец света.

Политика Эксперт: санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей "Несомненно, санкции против Венесуэлы стали причиной сотен, если не тысяч смертей", - отметил де Зайас, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на венесуэльские власти.

Политика Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».

Происшествия SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.

Происшествия Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.

Политика Голосование на выборах президента Украины стартовало в Австралии Первый избирательный участок, организованный для голосования на выборах президента Украины, начал свою работу в посольстве страны в Австралии, сообщает "Европейская правда".

Общество В столичный регион идет летнее тепло Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.

Шоу-бизнес Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.

Хоккей Овечкин догнал Кейна по очкам за карьеру в Кубке Стэнли Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 52-е место в списке лучших бомбардиров плей-офф в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".

Транспорт Минтранс предложил поделить водителей на профессионалов и любителей Сотрудники Министерства транспорта РФ предложили разделить водителей на профессионалов и любителей.

Здоровье Ученые: Чрезмерное «комплексное лечение» вредит организму человека Ученые заявили, что чрезмерное увлечение такой терапией может нанести вред организму человека.

Авто Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.

Происшествия Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.

Игры Неудачная One Night возродилась под именем Kingdom of Night Действие Kingdom of Night происходит в небольшом городке в штате Аризона.

Происшествия В Екатеринбурге бабушка за рулем ВАЗ улетела с дороги: пострадала ее 9-летняя внучка Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, по предварительным данным, 58-летняя женщина за рулем Lada Kalina ехала со стороны Большого Истока в направлении Екатеринбурга, при перестроении не справилась с управлением, съехала с дороги, после чего машина опрокинулась.

Гаджеты Компания Xiaomi выпустила телескоп Star Trang Китайская компания Xiaomi выпустила небольшой телескоп Star Trang со специально изготовленными для него окулярами диаметром 23 и 10 миллиметров.

Космос Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты «Союз-5» В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.

Наука Окаменелости детеныша тираннозавра выставлены на eBay за $3 млн Скелет детеныша тираннозавра, которому более 60 миллионов лет, был выставлен владельцем на eBay почти за три миллиона долларов.