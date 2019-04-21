Космос
Илон Маск пообщался с подписчиками по-русскиИзвестия 18:00
Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Здоровье
Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника
Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.
Обновлено вчера в 23:56
Технологии
Раскрыт зверский план конца света
Ни дня не проходит без того, чтобы очередной предсказатель или самоназванный эксперт ни рассказал о том, что Землю ждет неминуемый конец света.
Обновлено в 17:03
Политика
Эксперт: санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей
"Несомненно, санкции против Венесуэлы стали причиной сотен, если не тысяч смертей", - отметил де Зайас, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на венесуэльские власти.
Обновлено в 21:26
Политика
Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».
Обновлено в 17:08
Происшествия
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено в 22:23
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами
Украинские силовики и националисты из батальона «Айдар» устроили перестрелку в Донецкой области.
Обновлено в 22:26
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено в 15:00
Политика
Голосование на выборах президента Украины стартовало в Австралии
Первый избирательный участок, организованный для голосования на выборах президента Украины, начал свою работу в посольстве страны в Австралии, сообщает "Европейская правда".
Обновлено в 21:23
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено в 17:08
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено в 22:28
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено в 17:07
Хоккей
Овечкин догнал Кейна по очкам за карьеру в Кубке Стэнли
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 52-е место в списке лучших бомбардиров плей-офф в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:28
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Обновлено в 01:01
Транспорт
Минтранс предложил поделить водителей на профессионалов и любителей
Сотрудники Министерства транспорта РФ предложили разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено вчера в 08:46
Здоровье
Ученые: Чрезмерное «комплексное лечение» вредит организму человека
Ученые заявили, что чрезмерное увлечение такой терапией может нанести вред организму человека.
Обновлено в 07:40
Авто
Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне
Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Игры
Неудачная One Night возродилась под именем Kingdom of Night
Действие Kingdom of Night происходит в небольшом городке в штате Аризона.
Обновлено в 15:14
Происшествия
В Екатеринбурге бабушка за рулем ВАЗ улетела с дороги: пострадала ее 9-летняя внучка
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, по предварительным данным, 58-летняя женщина за рулем Lada Kalina ехала со стороны Большого Истока в направлении Екатеринбурга, при перестроении не справилась с управлением, съехала с дороги, после чего машина опрокинулась.
Обновлено в 12:09
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила телескоп Star Trang
Китайская компания Xiaomi выпустила небольшой телескоп Star Trang со специально изготовленными для него окулярами диаметром 23 и 10 миллиметров.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье возросло до 23
Обновлено вчера в 23:08
Футбол
Виктор Гончаренко: «Уровень ответственности давил на команду»
Обновлено в 14:26
Космос
Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты «Союз-5»
В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.
Обновлено в 22:38
Наука
Окаменелости детеныша тираннозавра выставлены на eBay за $3 млн
Скелет детеныша тираннозавра, которому более 60 миллионов лет, был выставлен владельцем на eBay почти за три миллиона долларов.
Обновлено в 00:08
Гаджеты
Apple прекратила продажи монитора 4K LG UltraFine
Компания Apple прекратила продажи монитора 4K LG UltraFine, который предназначался для персональных компьютеров Mac.Данная модель была доступна по цене 700 долларов.
Обновлено в 08:11