Космос

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русскиИзвестия 18:00

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
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Илон Маск на русском обсудил с подписчиками инопланетян

РБК22:39

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

ТК Звезда18:58

Илон Маск пообщался с подписчиками на русском

РИА Новости20:00

Илон Маск по-русски ответил на обвинение в связи с инопланетянами

News.ru19:26

Маск пообщался с подписчиками по-русски

RT на русском20:32

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Известия18:00

Илон Маск похвастался знанием русских поговорок

Lenta.ru20:52
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Здоровье

Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника

Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.
Обновлено вчера в 23:56
Технологии

Раскрыт зверский план конца света

Ни дня не проходит без того, чтобы очередной предсказатель или самоназванный эксперт ни рассказал о том, что Землю ждет неминуемый конец света.
Обновлено в 17:03
Политика

Эксперт: санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей

"Несомненно, санкции против Венесуэлы стали причиной сотен, если не тысяч смертей", - отметил де Зайас, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на венесуэльские власти.
Обновлено в 21:26
Политика

Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».
Обновлено в 17:08
Происшествия

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено в 22:23
Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено в 17:03
Армия и оружие

В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами

Украинские силовики и националисты из батальона «Айдар» устроили перестрелку в Донецкой области.
Обновлено в 22:26
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено в 15:00
Политика

Голосование на выборах президента Украины стартовало в Австралии

Первый избирательный участок, организованный для голосования на выборах президента Украины, начал свою работу в посольстве страны в Австралии, сообщает "Европейская правда".
Обновлено в 21:23
Происшествия

Забайкалье в огне: пожар подступает к Харанорскому угольному разрезу

Обновлено в 07:55
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено в 17:08
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено в 22:28
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено в 17:07
Хоккей

Овечкин догнал Кейна по очкам за карьеру в Кубке Стэнли

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 52-е место в списке лучших бомбардиров плей-офф в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:28
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

Обновлено в 01:01
Транспорт

Минтранс предложил поделить водителей на профессионалов и любителей

Сотрудники Министерства транспорта РФ предложили разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено вчера в 08:46
Здоровье

Ученые: Чрезмерное «комплексное лечение» вредит организму человека

Ученые заявили, что чрезмерное увлечение такой терапией может нанести вред организму человека.
Обновлено в 07:40
Авто

Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне

Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Игры

Неудачная One Night возродилась под именем Kingdom of Night

Действие Kingdom of Night происходит в небольшом городке в штате Аризона.
Обновлено в 15:14
Происшествия

В Екатеринбурге бабушка за рулем ВАЗ улетела с дороги: пострадала ее 9-летняя внучка

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, по предварительным данным, 58-летняя женщина за рулем Lada Kalina ехала со стороны Большого Истока в направлении Екатеринбурга, при перестроении не справилась с управлением, съехала с дороги, после чего машина опрокинулась.
Обновлено в 12:09
Гаджеты

Компания Xiaomi выпустила телескоп Star Trang

Китайская компания Xiaomi выпустила небольшой телескоп Star Trang со специально изготовленными для него окулярами диаметром 23 и 10 миллиметров.
Обновлено в 15:59
Происшествия

Число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье возросло до 23

Обновлено вчера в 23:08
Футбол

Виктор Гончаренко: «Уровень ответственности давил на команду»

Обновлено в 14:26
Политика

В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным

Обновлено в 13:16
Космос

Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты «Союз-5»

В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.
Обновлено в 22:38
Наука

Окаменелости детеныша тираннозавра выставлены на eBay за $3 млн

Скелет детеныша тираннозавра, которому более 60 миллионов лет, был выставлен владельцем на eBay почти за три миллиона долларов.
Обновлено в 00:08
Гаджеты

Apple прекратила продажи монитора 4K LG UltraFine

Компания Apple прекратила продажи монитора 4K LG UltraFine, который предназначался для персональных компьютеров Mac.Данная модель была доступна по цене 700 долларов.
Обновлено в 08:11
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Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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