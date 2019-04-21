Космос
Илон Маск пообщался с подписчиками по-русскиИзвестия 18:00
Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:32, Ашберн
Баскетбол
«Филадельфия» обыграла «Бруклин» и укрепила преимущество в серии
"Филадельфия" укрепила преимущество в серии - 3-1. Следующий матч пройдет на площадке "76-х".
Обновлено в 17:51
Происшествия
В результате природных пожаров в Забайкалье пострадало 17 человек
Обновлено вчера в 17:49
Общество
Новая ступень корпоративной культуры госслужащих
На прошедших недавно VII Васильевских чтениях, посвященных новым вызовам для бюджетной системы России, прозвучал тезис, что сегодня в госсекторе не хватает универсальных специалистов, владеющих знаниями в смежных отраслях.
Обновлено в 19:33
Культура
В рамках ММКФ молодым актерам вручили премию «Аванс»
Премию "Аванс" в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получили в пятницу молодые актеры Александр Кузнецов и Ангелина Стречина, чьи работы вышли в 2018 году, церемонию вручения премии посетил министр культуры РФ Владимир Мединский, отметивший, что поощрение молодых талантов - "идея замечательная".
Обновлено вчера в 18:43
Политика
США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
Активисты потребовали отменить решение о строительстве бизнес-центра в Нальчике
Строительство бизнес-центра между жилыми домами в Нальчике противоречит градостроительным нормам и создаст неблагоприятные условия для жильцов, говорится в обращении активистов к властям города.
Обновлено в 15:02
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Религия
Православные христиане отмечают Вербное воскресенье
Обновлено в 19:48
Политика
Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени
На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Второй тур выборов президента Украины стартовал на участке в Австралии
Первый заграничный избирательный участок для голосования на выборах президента Украины открылся на территории посольства в австралийской Канберре.
Обновлено в 18:07
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду на следующей неделе
По-настоящему летняя погода ожидается в Москве и области в начале следующей недели.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие
Британский корабль-разведчик вошел в Черное море
Прошел Босфор и вошел в Черное море в 18:15.
Обновлено в 19:33
Музыка
Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой
Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству
Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Гаджеты
Эксперты: Скоро клавиатуры полностью уйдут в прошлое
Эксперты в сфере современных IT-технологий уверены, что клавиатуры уже в скором будущем полностью уйдут в прошлое.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено в 18:48
Происшествия
Два пострадавших в пожаре забайкальца добрались в больницу на попутке
Два брата из села Новая Заря Ононского района, которых бортом санавиации перевезли для госпитализации в городскую больницу №1, рассказали, как получили ожоги и на попутной машине добрались до местной поликлиники, сообщила 21 апреля пресс-служба Минздрава края.
Обновлено в 20:06
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Наука
Ученые выяснили, что котинин может играть важную роль в никотиновой зависимости
Вещество, которое ученые используют для скрининга людей на предмет употребления никотина, также может играть роль в том, что курильщики становятся зависимыми от табака.
Обновлено вчера в 10:46
Транспорт
Уфимские водители троллейбусов недовольны зарплатой
Основная, постоянная часть зарплаты водителя зависит от тарифной ставки.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Телефонные террористы «заминировали» 18 торговых центров в Киеве
В столице Украины неизвестные сообщили о «минировании» почти двух десятков торговых центров в разных частях города.
Обновлено в 18:59
Авто
«КамАЗ» создал вездеход для покорителей Севера
Специалисты российского предприятия «КамАЗ» разработали и построили рабочий образец вездехода для использования в арктических условиях.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 14:51
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Наука
В Гватемале нашли крупнейшую в Мезоамерике мастерскую по изготовлению статуэток
В центральной Гватемале найдена крупнейшая мастерская по изготовлению статуэток в Мезоамерике.
Обновлено вчера в 04:03