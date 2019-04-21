Космос

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русскиИзвестия 18:00

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Маск пообщался с подписчиками по-русски

RT на русском20:32

«Говорят, что кур доят»: Илон Маск перешел на русский язык в Twitter

РИА Новости20:00

Илон Маск блеснул знанием русских поговорок

REGNUM20:51

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

ТК Звезда18:58

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Известия18:00

Илон Маск похвастался знанием русских поговорок

Lenta.ru20:52

Илон Маск по-русски ответил на обвинение в связи с инопланетянами

News.ru19:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:32, Ашберн
Баскетбол

«Филадельфия» обыграла «Бруклин» и укрепила преимущество в серии

"Филадельфия" укрепила преимущество в серии - 3-1. Следующий матч пройдет на площадке "76-х".
Обновлено в 17:51
Происшествия

В результате природных пожаров в Забайкалье пострадало 17 человек

Обновлено вчера в 17:49
Общество

Новая ступень корпоративной культуры госслужащих

На прошедших недавно VII Васильевских чтениях, посвященных новым вызовам для бюджетной системы России, прозвучал тезис, что сегодня в госсекторе не хватает универсальных специалистов, владеющих знаниями в смежных отраслях.
Обновлено в 19:33
Культура

В рамках ММКФ молодым актерам вручили премию «Аванс»

Премию "Аванс" в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получили в пятницу молодые актеры Александр Кузнецов и Ангелина Стречина, чьи работы вышли в 2018 году, церемонию вручения премии посетил министр культуры РФ Владимир Мединский, отметивший, что поощрение молодых талантов - "идея замечательная".
Обновлено вчера в 18:43
Политика

США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено вчера в 11:54
Общество

Активисты потребовали отменить решение о строительстве бизнес-центра в Нальчике

Строительство бизнес-центра между жилыми домами в Нальчике противоречит градостроительным нормам и создаст неблагоприятные условия для жильцов, говорится в обращении активистов к властям города.
Обновлено в 15:02
Здоровье

Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Религия

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Обновлено в 19:48
Политика

Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени

На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Политика

Второй тур выборов президента Украины стартовал на участке в Австралии

Первый заграничный избирательный участок для голосования на выборах президента Украины открылся на территории посольства в австралийской Канберре.
Обновлено в 18:07
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Бывшая помощница Элины Быстрицкой подала в суд на сестру актрисы

Обновлено в 16:30
Общество

Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду на следующей неделе

По-настоящему летняя погода ожидается в Москве и области в начале следующей недели.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие

Британский корабль-разведчик вошел в Черное море

Прошел Босфор и вошел в Черное море в 18:15.
Обновлено в 19:33
Музыка

Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству

Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Гаджеты

Эксперты: Скоро клавиатуры полностью уйдут в прошлое

Эксперты в сфере современных IT-технологий уверены, что клавиатуры уже в скором будущем полностью уйдут в прошлое.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом

Обновлено в 18:48
Происшествия

Два пострадавших в пожаре забайкальца добрались в больницу на попутке

Два брата из села Новая Заря Ононского района, которых бортом санавиации перевезли для госпитализации в городскую больницу №1, рассказали, как получили ожоги и на попутной машине добрались до местной поликлиники, сообщила 21 апреля пресс-служба Минздрава края.
Обновлено в 20:06
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 08:07
Наука

Ученые выяснили, что котинин может играть важную роль в никотиновой зависимости

Вещество, которое ученые используют для скрининга людей на предмет употребления никотина, также может играть роль в том, что курильщики становятся зависимыми от табака.
Обновлено вчера в 10:46
Транспорт

Уфимские водители троллейбусов недовольны зарплатой

Основная, постоянная часть зарплаты водителя зависит от тарифной ставки.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Телефонные террористы «заминировали» 18 торговых центров в Киеве

В столице Украины неизвестные сообщили о «минировании» почти двух десятков торговых центров в разных частях города.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Авто

«КамАЗ» создал вездеход для покорителей Севера

Специалисты российского предприятия «КамАЗ» разработали и построили рабочий образец вездехода для использования в арктических условиях.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено в 15:00
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Наука

В Гватемале нашли крупнейшую в Мезоамерике мастерскую по изготовлению статуэток

В центральной Гватемале найдена крупнейшая мастерская по изготовлению статуэток в Мезоамерике.
Обновлено вчера в 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное