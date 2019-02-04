Космос
Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабляРБК 00:35
В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship. В этой связи он поблагодарил команду SpaceX за успешную работу. Маск выложил видеозапись, на которой виден вырывающийся из трубы огонь.
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Первый прожиг лётного двигателя Raptor для корабля Starship! Так горд великолепной работой команды SpaceX.
— Илон Маск, американский инженерРИА Новости вчера в 23:40
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