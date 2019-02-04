Космос

Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабляРБК 00:35

В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship. В этой связи он поблагодарил команду SpaceX за успешную работу. Маск выложил видеозапись, на которой виден вырывающийся из трубы огонь.
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Илон Маск
Первый прожиг лётного двигателя Raptor для корабля Starship! Так горд великолепной работой команды SpaceX.
— Илон Маск, американский инженерРИА Новости вчера в 23:40

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Илон Маск опубликовал видео c испытаний двигателя для космического корабля Starship

ТАСС03:39

Илон Маск показал двигатель ракеты Starship в действии

Вести.Ru02:33

Илон Маск впервые испытал двигатель для межпланетного корабля Starship

РИА Новостивчера в 23:40

Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля

РБК00:35

SpaceX впервые испытала двигатель для межпланетного корабля

Газета.Ru00:05

Маск впервые испытал двигатель для нового корабля Starship

RT на русском00:03

Утопили. SpaceX провалили испытания носового обтекателя для сверхтяжёлой ракеты

Life.ru03:28
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Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в центре Москвы

Обновлено в 00:23
Происшествия

У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз

«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

На Украине рассказали об «обмане Запада»

Бывший министр транспорта Украины в кабинете Юлии Тимошенко Евгений Червоненко назвал "болтовней" обещания о скором присоединении страны к ЕС и НАТО.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Тайна гибели группы Дятлова: прокуратура нашла ошибку в деле

В деле по гибели группы Дятлова прокуратура нашла ошибку. Речь идет о записке ивдельского прокурора Василия Темпалова следователю Коротаеву.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Названа предварительная причина смерти Децла

В Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Удмуртской республики назвали предварительную причину смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Обновлено в 03:33
Авто

Прием заказов на автомобили Aurus начнется с 15 февраля

С 15 февраля нынешнего года предварительные заказы на производство лимузина Aurus Senat Limousine L700 и седана Aurus Senat S600 начнут крупнейшие российские автодилеры, сообщили "РГ" в Министерстве промышленности и торговли РФ.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Защита отца сенатора Арашукова обжаловала его арест

Защита подала апелляционную жалобу на арест отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля Арашукова, который является фигурантом дела о хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 02:46
Космос

Появилось изображение первого в РФ гиперзвукового космического дрона

Появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.
Обновлено вчера в 20:54
Технологии

Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Авто

Обновленный LADA Largus появится в 2020 году

Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 10:59
Музыка

Рэпер Децл ушёл из жизни в возрасте 35 лет

В ночь на 3 февраля от остановки сердца скончался популярный российский рэпер Кирилл Толмацкий (более известный как Децл).
Обновлено вчера в 07:52
Экономика

Россия стала второй по дешевизне бензина в Европе

Второе место заняла Россия, где 95-й бензин можно купить за 45 руб./литр.
Обновлено в 03:26
Авто

Выпуск «Запорожцев» остановили на Украине

Обновлено вчера в 15:36
Авто

В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Здоровье

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечься от рака

Служба информации Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге рекомендует три способа защиты от рака: здоровый образ жизни, вакцинация и раннее выявление.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия

Найден исчезнувший самолет с футболистом Салой

Пропавший с радаров легкомоторный самолет Piper PA-46 Malibu, на котором находился футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, обнаружен на дне пролива Ла-Манш.
Обновлено вчера в 17:31
Общество

Психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей

Как рассказала "РИА Новости" психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут, особенно этому подвержены дети и подростки, поэтому родители должны обратить внимание на их поведение.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Задержан владелец попавшего в ДТП под Калугой автобуса

Обновлено вчера в 14:39
Кино

В Сеть попал отрывок из грядущего блокбастера «Капитан Марвел»

Исполнительница главной роли актриса Бри Ларсон поделилась отрывком из супергеройского фильма по комиксам Marvel, премьера которого запланирована на 7 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 04:52
Транспорт

Дорожные знаки меньшего размера появятся по всей России

Уменьшенные дорожные знаки планируется установить по всей России после успешного эксперимента, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 03:08
Происшествия

The Bell назвал создателя онлайн-казино Azino777

The Bell утверждает, что журналистам удалось установить личность создателя крупнейшего российского онлайн-казино Azino777 (запрещенного и формально заблокированного Роскомнадзором), которое является фигурантом уголовного дела Нацполиции Украины и уже подпало под ограничения российской ФНС.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Калифорнии

Легкомоторный самолет разрушился в воздухе, обломки упали на жилой дом в городе Йорба-Линда, штат Калифорния, сообщает CBS News.
Обновлено в 01:14
Общество

Роскачество поддержало Росстандарт в вопросе штрафов за ложные ГОСТы

Роскачество вслед за Росстандартом предложило ввести штраф за ложную маркировку продукции ГОСТами, что позволит защитить интересы потребителей, а также оградить производителей от недобросовестной конкуренции.
Обновлено в 02:31
Происшествия

МВД проверит полицейских, скинувших дедушку со скамейки

Сотрудники министерства внутренних дел проведут проверку действий полицейских, которые скинули пожилого мужчину со скамейки на пол.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за мороза

Самолет из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Красноярска из-за сильнейшего мороза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:44
Авто

Кроссоверы Zotye подорожали на российском рынке

Что касается Zotye Coupa, то он предлагается по цене больше на 60-110 тысяч рублей в зависимости от комплектации, а его базовая версия оценена в 1 100 000 рублей.
Обновлено в 01:34
Политика

Италия заблокировала заявление ЕС о признании Гуаидо, сообщил источник

Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Источник: владелец сети «Тарас Бульба» признал вину в неуплате налогов на 2 млрд рублей

Бенефициар сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на 2 млрд рублей, полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Обновлено в 01:29
Гаджеты

«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки

«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки, о чем сообщают «РИА Новости» ссылаясь на пресс-службу «Ростеха».
Обновлено вчера в 02:52
Здоровье

Минздрав сообщил, сколько людей в мире заболели раком в 2018 году

Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России огласил число новых случаев заболевания онкологическими заболеваниями, зарегистрированных в мире за 2018 год.
Обновлено вчера в 16:33
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Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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