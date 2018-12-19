Можно ехать со скоростью более 240 километров в час. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу… Во всех туннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов.

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