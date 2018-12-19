Наука

Илон Маск открыл скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом
Российская газета
01:50

Ранее Маск в своем Twitter уже публиковал видео из первого скоростного подземного тоннеля под Лос-Анджелесом. Несколько лет назад бизнесмен основал компанию, специалисты которой занялись строительством тоннелей под Лос-Анджелесом.
Российская газета01:50
Илон Маск
Можно ехать со скоростью более 240 километров в час. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу… Во всех туннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов.
— Илон Маск, инженерНТВ 01:32

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