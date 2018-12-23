Политика

Илон Маск оценил российский ракетный двигатель РД-180
Газета.Ru
07:34

Глава компании SpaceX Илон Маск в своем твиттере назвал двигатель РД-180 производства российского НПО "Энергомаш" великолепным с точки зрения конструкции. "Стыдно, что Lockheed Martin и Boeing приходится использовать российский двигатель на Atlas, но его конструкция великолепна", — написал Маск.
Газета.Ru07:34
Илон Маск
Стыдно, что компаниям Boeing и Lockheed нужно использовать российские двигатели на ракете Atlas, однако конструкция двигателя великолепна.
— Илон Маск, инженерТелеканал 360° 04:44
с чего всё началось
«Стыдно, что Boeing и Lockheed нужно использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна», — написал он в своём Twitter
.
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