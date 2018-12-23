Политика
Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным
Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепнымРИА Новости03:24
Глава компании SpaceX Илон Маск назвал двигатель РД-180 производства российского НПО "Энергомаш", использующийся на американской ракете-носителе Atlas-5, великолепным с точки зрения конструкции.
РИА Новости03:24
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Стыдно, что компаниям Boeing и Lockheed нужно использовать российские двигатели на ракете Atlas, однако конструкция двигателя великолепна.
— Илон Маск, инженерТелеканал 360° 04:44
с чего всё началось
«Стыдно, что Boeing и Lockheed нужно использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна», — написал он в своём Twitter.RT на русском03:16
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