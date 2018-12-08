Общество
В интервью телекомпании CBS Маск несколько раз назвал свою компанию «Тезла». В объяснении журналистке он заявил, что не всегда придает значение словам, однако сам произносит название марки через «з».
РБКвчера в 21:42
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Общество
Мосгорсуд уменьшил административный арест Льву Пономареву до 16 суток
Обновлено в 00:07
Путешествия
Авиакомпания «ИрАэро» из-за долгов туроператора приостановила полеты
Авиакомпания "ИрАэро" из-за долгов туристического оператора "Жемчужная Река" с 20:00 мск пятницы приостановила программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку пассажиров в ряд российских мегаполисов, сообщил заместитель гендиректора авиакомпании Сергей Крупнов.
Обновлено в 00:59
Общество
ФСИН: причастные к нарушениям в условиях содержания Цеповяза уволены
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заверил, что все сотрудники ИК-3 в Амурской области, причастные к нарушениям в условиях содержания осужденного по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза, уволены.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
El Pais: Шакиру заподозрили в неуплате налогов на €14,5 млн в Испании
Колумбийская певица Шакира могла уклониться от уплаты налогов на сумму €14,5 млн в Испании в период с 2012 по 2014 год.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Федеральный перечень школьных учебников в РФ сокращен на треть
"По итогам голосования членами совета принято решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные экспертные заключения, подтверждая их высокое качество и актуальность содержания", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, преступившем в "Интерфакс" в пятницу.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
Представитель «желтых жилетов» призвал не протестовать в Париже
Представитель "желтых жилетов" Кристов Шаланкон призвал участников движения не протестовать в Париже, поскольку это "определенно" приведет к жертвам.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
В США нашли самого маленького в мире бычка
В ветеринарной клинике при университете штата Миссисипи врачи обследовали, возможно, самого маленького бычка в мире, об этом ветеринары рассказали в Facebook.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Синоптики рассказали о погоде в столице в субботу
Небольшой снег и гололедица ожидают жителей Московского региона в субботу, 8 декабря, сообщили в Гидрометцентре РФ.
Обновлено в 00:36
Общество
В Instagram обнаружили священника в Louis Vuitton
Пользователи портала «Пикабу» обнаружили Instagram-аккаунт священника, в котором тот публиковал фотографии с обувью известных брендов, снимки из ресторанов и бизнес-центра «Москва-Сити».
Обновлено вчера в 18:11
ЖКХ
В Барнауле десятки домов остались без тепла
Обновлено в 00:26
Общество
Ученые нашли в Москве пьяных свиристелей
В Москве ученые обнаружили пьяных свиристелей. Первоначально на странности в поведении птиц обратили внимание горожане.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Медведев присудил 20 правительственных премий в области образования
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий правительства РФ в области образования за 2018 год.
Обновлено в 00:32
Общество
Нижегородский концерт «Френдзоны» отменен в день проведения
В Нижнем Новгороде отменен концерт панк-группы "Френдзона", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:24
Общество
В Москве началась реставрация здания Северного речного вокзала
Здание Северного речного вокзала строилось с 1932 по 1937 годы по проекту архитекторов Алексея Рухлядева и Владимира Кринского.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
«Приморская рыба» показала выгоду и жителям края, и рыбодобытчикам
Обновлено вчера в 23:51