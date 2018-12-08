Общество

Илон Маск назвал правильное произношение слова Tesla
РБК
вчера в 21:42

В интервью телекомпании CBS Маск несколько раз назвал свою компанию «Тезла». В объяснении журналистке он заявил, что не всегда придает значение словам, однако сам произносит название марки через «з».
РБКвчера в 21:42

Подробнее о событии

Маск открестился от употребления марихуаны в прямом эфире

Lenta.ru00:57

Илон Маск объяснил свое «необычное» поведение

Газета.Ruвчера в 23:44

Долларовый миллиардер Илон Маск заявил о своей импульсивности

РЕН ТВвчера в 23:15

Маск рассказал о своей импульсивности

RT на русскомвчера в 22:57

Маск рассказал о правильном произношении слова Tesla

Известиявчера в 23:02

Tesla может рассмотреть покупку заводов General Motors

Коммерсантъвчера в 21:58

Илон Маск назвал правильное произношение слова Tesla

РБКвчера в 21:42
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Общество

Мосгорсуд уменьшил административный арест Льву Пономареву до 16 суток

Обновлено в 00:07
Путешествия

Авиакомпания «ИрАэро» из-за долгов туроператора приостановила полеты

Авиакомпания "ИрАэро" из-за долгов туристического оператора "Жемчужная Река" с 20:00 мск пятницы приостановила программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку пассажиров в ряд российских мегаполисов, сообщил заместитель гендиректора авиакомпании Сергей Крупнов.
Обновлено в 00:59
Общество

ФСИН: причастные к нарушениям в условиях содержания Цеповяза уволены

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заверил, что все сотрудники ИК-3 в Амурской области, причастные к нарушениям в условиях содержания осужденного по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза, уволены.
Обновлено вчера в 20:42
Общество

El Pais: Шакиру заподозрили в неуплате налогов на €14,5 млн в Испании

Колумбийская певица Шакира могла уклониться от уплаты налогов на сумму €14,5 млн в Испании в период с 2012 по 2014 год.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Федеральный перечень школьных учебников в РФ сокращен на треть

"По итогам голосования членами совета принято решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные экспертные заключения, подтверждая их высокое качество и актуальность содержания", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, преступившем в "Интерфакс" в пятницу.
Обновлено вчера в 22:35
Общество

Представитель «желтых жилетов» призвал не протестовать в Париже

Представитель "желтых жилетов" Кристов Шаланкон призвал участников движения не протестовать в Париже, поскольку это "определенно" приведет к жертвам.
Обновлено вчера в 21:28
Общество

В США нашли самого маленького в мире бычка

В ветеринарной клинике при университете штата Миссисипи врачи обследовали, возможно, самого маленького бычка в мире, об этом ветеринары рассказали в Facebook.
Обновлено вчера в 22:18
Общество

Синоптики рассказали о погоде в столице в субботу

Небольшой снег и гололедица ожидают жителей Московского региона в субботу, 8 декабря, сообщили в Гидрометцентре РФ.
Обновлено в 00:36
Общество

В Instagram обнаружили священника в Louis Vuitton

Пользователи портала «Пикабу» обнаружили Instagram-аккаунт священника, в котором тот публиковал фотографии с обувью известных брендов, снимки из ресторанов и бизнес-центра «Москва-Сити».
Обновлено вчера в 18:11
ЖКХ

В Барнауле десятки домов остались без тепла

Обновлено в 00:26
Общество

Ученые нашли в Москве пьяных свиристелей

В Москве ученые обнаружили пьяных свиристелей. Первоначально на странности в поведении птиц обратили внимание горожане.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Медведев присудил 20 правительственных премий в области образования

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий правительства РФ в области образования за 2018 год.
Обновлено в 00:32
Общество

Нижегородский концерт «Френдзоны» отменен в день проведения

В Нижнем Новгороде отменен концерт панк-группы "Френдзона", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:24
Общество

В Москве началась реставрация здания Северного речного вокзала

Здание Северного речного вокзала строилось с 1932 по 1937 годы по проекту архитекторов Алексея Рухлядева и Владимира Кринского.
Обновлено вчера в 19:48
Общество

«Приморская рыба» показала выгоду и жителям края, и рыбодобытчикам

Обновлено вчера в 23:51
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Илон Маск
Инженер
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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