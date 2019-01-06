Космос

Илон Маск назвал дату запуска Dragon-2 к МКС
РИА Новости
18:02

Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля, сообщил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
РИА Новости18:02
Илон Маск
Около месяца осталось до первого орбитального испытательного полета пилотируемого корабля Crew Dragon.
— Илон Маск, американский инженерНТВ 18:11
с чего всё началось
"Около месяца осталось до первого орбитального испытательного полета пилотируемого (корабля - ред.) Dragon (в беспилотном режиме - ред.)", - написал Илон Маск в Twitter
.
РИА Новости18:02

Подробнее о событии

Капсула экипажа SpaceX, ракета Falcon 9 готовятся для испытаний

Android-robot.com03 января в 23:56

Первый полет к МКС корабля Dragon-2 планируется на начало февраля

Вести.Ru19:00

Тестовый полет пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС состоится в первой половине февраля

ТАСС18:45

Маск рассказал, когда Dragon-2 полетит к МКС

Газета.Ru18:34

Илон Маск назвал дату запуска Dragon-2 к МКС

РИА Новости18:02

Маск назвал планируемые сроки первого запуска Dragon-2

RT на русском19:06

Сроки полёта к МКС корабля Dragon-2 срываются из-за NASA

News.ru03 января в 20:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 20:41, Ашберн
Хоккей

Сборная России завоевала бронзу МЧМ по хоккею

Обновлено в 19:56
Политика

Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США

По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.
Обновлено в 20:34
Происшествия

Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО локализован

Возгорание на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) локализовано, заявил «РИА Новости» представитель компании «РН-Юганскнефтегаз».
Обновлено в 18:21
Космос

Илон Маск назвал дату запуска Dragon-2 к МКС

Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля, сообщил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено в 18:02
Политика

США представили Турции предложение по поставкам ЗРК Patriot

Обновлено 03 января в 10:59
Авто

Названы самые популярные дизельные автомобили в России

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии

Полиция Ингушетии проверяет информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем.
Обновлено в 15:18
Спорт

Норвежский лыжник Холунд оскорбил российских спортсменов

Обновлено в 14:16
Политика

Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

Обновлено вчера в 02:16
Происшествия

В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка

Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие

Двое британских военных ранены при обстреле в Сирии

Обновлено в 19:55
Происшествия

Люди погибли от взрыва в Мариуполе

Погибли два человека, сообщает сайт «0629». По словам очевидцев, взрыв был слышен в других микрорайонах города.
Обновлено в 20:22
Происшествия

В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Обновлено в 10:27
Армия и оружие

На побережье моря Лаптевых построят военный городок

В якутском посёлке Тикси на побережье моря Лаптевых в 2019 году будет развёрнут военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота.
Обновлено в 20:12
Политика

Макрон отреагировал на насилие в ходе протестов в Париже

Французский президент Эммануэль Макрон дал комментарий после новых протестных акций "желтых жилетов".
Обновлено в 16:17
Политика

На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина

Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Названа причина смерти Криса Кельми

Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин расстался с женой

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Политика

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Обновлено в 05:54
Происшествия

Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

Обновлено в 10:56
Политика

NASA отменило визит Рогозина в США

«NASA проинформировало российское космическое агентство «Роскосмос», что предложенный визит генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который запланирован на февраль 2019 года, придётся отложить», — сообщила Пауэрс.
Обновлено в 08:19
Политика

В России отчеканят монеты с ракетными комплексами «Тополь» и «Ярс»

В России выпустят серию почтовых марок и юбилейных монет, посвященных 60-летнему юбилею ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который будет 17 декабря 2019 года.
Обновлено в 08:43
Наука

В США могут разрешить использовать удобрения из человеческих останков

Обновлено в 08:20
Хоккей

В Америке осудили поведение капитана сборной России после матча с США

После поражения в полуфинале МЧМ-2019 от сборной США капитан сборной России Клим Костин попал под обстрел заокеанской критики.
Обновлено вчера в 20:31
Общество

Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США

Обновлено в 20:12
Армия и оружие

NBC: США оставят часть войск на юге Сирии на неопределённый срок

Соединённые Штаты намерены оставить часть войск в южных районах Сирии на неопределённый срок даже после вывода контингента из северных регионов страны, сообщает NBC со ссылкой на источники в американской администрации.
Обновлено в 09:39
Политика

Опубликованы документы о подготовке Великобританией дела Скрипалей

Хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, которые, по ее утверждению, доказывают, что Великобритания с 2015 года готовила против России провокацию, вылившуюся в скандал с отравлением Скрипалей.
Обновлено в 08:32
Энергетика

На заправках «Башнефти» подорожало топливо

После последнего прошлогоднего повышения литр 92-го стоил 40 рублей 30 копеек, 95-го ATUM 43,3 рубля, 80-го 38,6. Сейчас эти цифры составляют соответственно 40,95 рубля, 44 рубля и 39,25 рубля.
Обновлено в 02:33
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Dragon V2
Усовершенствованная пилотируемая версия частного многоразового космического корабля Dragon компании SpaceX, разработанная по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development, предназначенная для доставки экипажа из 7 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное