Наука

Илон Маск нашел способ соединить мозг человека с компьютеромEvo-rus.com 06:10

Компания Илона Маска Neuralink продемонстрирлвала уникальные технологии для «чтения мозгов», сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Neuralink впервые представила технологию вживления в мозг нитей, считывающих информацию

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Ученые оценили планы Илона Маска совместить мозг человека с компьютером

Газета.Ru11:09

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Илон Маск научился вживлять компьютер в человеческий мозг

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Стартап Илона Маска Neuralink показал устройство для считывания информации из человеческого мозга

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон
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Украина и РФ согласовали процесс подготовки к обмену пленными

Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась провести подготовку к обмену пленными по формуле «69 на 208» в кратчайшие сроки.
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Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
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Путин упростил получение гражданства для всех жителей Донбасса

Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.
Обновлено в 12:34
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МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

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В Москве проходит акция за оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

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Происшествия

Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Политика

Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.
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Происшествия

Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению

Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
Обновлено в 10:37
Транспорт

Россиян заставят платить за проезд по бесплатным дорогам

В России хотят ввести платный проезд по дорогам Крайнего Севера, на который приходится 70% территории страны, пишет Коммерсант.
Обновлено в 12:48
Общество

Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика

Суд в Москве продлил арест украинских моряков на три месяца

Лефортовский суд Москвы на заседании 17 июля принял решение о продлении срока ареста украинским морякам, арестованным в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 10:11
Политика

Киев и Донбасс договорились об обмене пленными

Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными.
Обновлено в 14:15
Футбол

Триппьер стал игроком «Атлетико»

Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».
Обновлено в 12:37
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Евгений Ловчев: «Думаю, Кононов хочет видеть Мирзова в „Спартаке“»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе полузащитника Резиуана Мирзова в московский клуб.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.
Обновлено в 07:53
Политика

Евросоюз призвал Москву признать ответственность за крушение MH17

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 12:05
Политика

Зеленский срочно созывает Верховную раду

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать внеочередное пленарное собрание Верховной рады.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

В Йемене уничтожен еще один американский броневик

За прошлый год зафиксировано уничтожение более сотни Oshkosh M-ATV.
Обновлено в 13:25
Культура

Серебренников стал почетным доктором французского университета

Обновлено в 13:44
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

Обновлено в 12:32
Происшествия

В Астраханской области возбудили более 40 дел по аварийному жилью

В Астраханской области сотрудники МВД возбудили за два дня 43 уголовных дела после проверок в сфере капремонта многоквартирных домов.
Обновлено в 12:33
Недвижимость

«Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд рублей

Во втором квартале текущего года "Группа ЛСР" реализовала 160 тыс. кв.м жилья на 18 млрд рублей, что на 20% и 6% соответственно ниже показателей 2018 года.
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СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено

Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 11:00
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