Политика Украина и РФ согласовали процесс подготовки к обмену пленными Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась провести подготовку к обмену пленными по формуле «69 на 208» в кратчайшие сроки.

Политика Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Политика Путин упростил получение гражданства для всех жителей Донбасса Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.

Политика МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".

Происшествия Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».

Политика Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.

Происшествия Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.

Транспорт Россиян заставят платить за проезд по бесплатным дорогам В России хотят ввести платный проезд по дорогам Крайнего Севера, на который приходится 70% территории страны, пишет Коммерсант.

Общество Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.

Политика Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.

Политика Суд в Москве продлил арест украинских моряков на три месяца Лефортовский суд Москвы на заседании 17 июля принял решение о продлении срока ареста украинским морякам, арестованным в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Политика Киев и Донбасс договорились об обмене пленными Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными.

Футбол Триппьер стал игроком «Атлетико» Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».

Футбол Евгений Ловчев: «Думаю, Кононов хочет видеть Мирзова в „Спартаке“» Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе полузащитника Резиуана Мирзова в московский клуб.

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Происшествия Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.

Политика Евросоюз призвал Москву признать ответственность за крушение MH17 Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года.

Происшествия Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.

Кино Умер актер и режиссер Юрий Прохоров Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.

Политика Зеленский срочно созывает Верховную раду Президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать внеочередное пленарное собрание Верховной рады.

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.

Происшествия В Астраханской области возбудили более 40 дел по аварийному жилью В Астраханской области сотрудники МВД возбудили за два дня 43 уголовных дела после проверок в сфере капремонта многоквартирных домов.

Недвижимость «Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд рублей Во втором квартале текущего года "Группа ЛСР" реализовала 160 тыс. кв.м жилья на 18 млрд рублей, что на 20% и 6% соответственно ниже показателей 2018 года.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Происшествия Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.