Наука
Илон Маск нашел способ соединить мозг человека с компьютеромEvo-rus.com 06:10
Компания Илона Маска Neuralink продемонстрирлвала уникальные технологии для «чтения мозгов», сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон
Политика
Украина и РФ согласовали процесс подготовки к обмену пленными
Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась провести подготовку к обмену пленными по формуле «69 на 208» в кратчайшие сроки.
Обновлено в 13:58
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Политика
Путин упростил получение гражданства для всех жителей Донбасса
Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.
Обновлено в 12:34
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Политика
Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению
Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
Обновлено в 10:37
Транспорт
Россиян заставят платить за проезд по бесплатным дорогам
В России хотят ввести платный проезд по дорогам Крайнего Севера, на который приходится 70% территории страны, пишет Коммерсант.
Обновлено в 12:48
Общество
Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году
Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика
Суд в Москве продлил арест украинских моряков на три месяца
Лефортовский суд Москвы на заседании 17 июля принял решение о продлении срока ареста украинским морякам, арестованным в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 10:11
Политика
Киев и Донбасс договорились об обмене пленными
Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными.
Обновлено в 14:15
Футбол
Триппьер стал игроком «Атлетико»
Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».
Обновлено в 12:37
Футбол
Евгений Ловчев: «Думаю, Кононов хочет видеть Мирзова в „Спартаке“»
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе полузащитника Резиуана Мирзова в московский клуб.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку
Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.
Обновлено в 07:53
Политика
Евросоюз призвал Москву признать ответственность за крушение MH17
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 12:05
Политика
Зеленский срочно созывает Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать внеочередное пленарное собрание Верховной рады.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
В Йемене уничтожен еще один американский броневик
За прошлый год зафиксировано уничтожение более сотни Oshkosh M-ATV.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Астраханской области возбудили более 40 дел по аварийному жилью
В Астраханской области сотрудники МВД возбудили за два дня 43 уголовных дела после проверок в сфере капремонта многоквартирных домов.
Обновлено в 12:33
Недвижимость
«Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд рублей
Во втором квартале текущего года "Группа ЛСР" реализовала 160 тыс. кв.м жилья на 18 млрд рублей, что на 20% и 6% соответственно ниже показателей 2018 года.
Обновлено в 06:58
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено
Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 11:00