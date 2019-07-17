Наука
Стартап Илона Маска раскрыл план по подключению мозга к компьютеруRambler News Service 07:29
Стартап Neuralink, созданный в 2017 году основателем Tesla Илоном Маском, раскрыл планы по подключению человеческого мозга к компьютеру, пишет Bloomberg.
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Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Обновлено в 03:41
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Происшествия
СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Политика
Путин расширил упрощённый режим получения гражданства для Донбасса
Российский лидер Владимир Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.
Обновлено в 11:23
Авто
На автомобили Lada могли установить дефектные водяные насосы ТЗА
Обновлено в 02:22
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено в 12:34
Общество
В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»
По мнению Чернышова, «шкулфон» сможет стать альтернативой возможному полному запрету на использование детьми обычных мобильных телефонов в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Володин допустил точечные изменения в Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал основного закона в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость.
Обновлено в 01:52
Политика
Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году
Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Футбол
В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор
Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенское»
Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Путин наградил пилотов, посадивших горящий самолет
Президент России Владимир Путин наградил пилотов, экстренно посадивших горящий самолет в августе прошлого года, орденами Мужества.
Обновлено в 11:11
Происшествия
«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге
В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
Обновлено в 10:46
Политика
Россия рассказала о переговорах по Курилам с Японией
14 июля японские СМИ сообщили, что Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Южных Курильских островов.
Обновлено в 11:46
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12
Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:35
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В Петербурге росгвардейцев подозревают в подбросе наркотиков школьнику
В Санкт-Петербурге двух бойцов Росгвардии подозревают в попытке подбросить молодому человеку наркотики с целью вымогательства денег, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
На Северном флоте начались занятия по воздушно-десантной подготовке
На Северном флоте начались практические занятия по воздушно-десантной подготовке в летнем периоде обучения.
Обновлено в 12:31
Футбол
«Зенит» может подписать ещё нескольких игроков до закрытия трансферного окна
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев не исключил подписания ещё нескольких новых игроков до завершения периода трансферов.
Обновлено в 11:35
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Космос
В Москве завершился эксперимент по имитации полёта на Луну
Международный эксперимент SIRIUS, имитирующий полёт на Луну, завершился в Москве. В нём участвовал экипаж в составе пятерых космонавтов.
Обновлено в 11:16
Наука
Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле
Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Мэй назвала циничными слова Путина об устаревшей либеральной идее
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскритиковала мнение Владимира Путина о том, что либеральная идея устарела.
Обновлено в 12:17
Футбол
«Ренн» подписал защитника «Лиона»
35-летний игрок сборной Мадагаскара, который принимал участие в нынешнем Кубке Африки, подписал с "Ренном" договор на один сезон.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Кино
«Игра престолов» получила 32 номинации на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации на премию «Эмми», в том числе номинации «Лучший драматический сериал», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».
Обновлено вчера в 22:16