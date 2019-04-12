Экономика
Илон Маск будет согласовывать все твиты о TeslaГазета.Ru 14:06
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Маска в нарушении соглашения из-за его твита о количестве выпущенных автомобилей Tesla в 2019 году. Адвокаты основателя компании заявили, что эти утверждения являются безосновательными.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Bloomberg: глава Tesla и биржевой регулятор США урегулируют спор о твитах без суда
Коммерсантъвчера в 20:15
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:00, Ашберн
Экономика
У Intel снизились продажи чипов. Это произошло впервые за 7 лет
Впервые за последние семь лет у компании Intel уменьшились продажи чипов для серверов.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
Крупный пожар в Воронежской области локализован
Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие
Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного
Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Политика
Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:51
Происшествия
Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Под Калининградом появился комплекс средств радиоэлектронной борьбы
Техника может лишить связи боевые корабли, самолеты и штабы вероятного противника Россия взяла под контроль военную радиосвязь в Европе.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака
Сергей Лазарев объяснил, почему не снял 5-летнего сына в клипе на конкурсную песню «Евровидения — 2019»
Обновлено вчера в 12:07
Шоу-бизнес
Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу
В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
Обновлено в 00:37
Авто
Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы
Как выяснилось, почти половина (42%) российских автомобилистов каждый месяц тратит на заправку автомобиля более 4 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 10:28
Футбол
Неймар ударил болельщика после проигрыша ПСЖ
Звезда французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар вступил в конфликт с болельщиком после проигрыша его команды в серии пенальти "Ренну" в финале Кубка Франции.
Обновлено в 22:02
Политика
Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в Иерусалиме
Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины.
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Политика
Депутат Рады озвучил причину для нападения России на Украину
Россия введет на Украину войска, если новый президент страны будет давить Донбасс силой.
Обновлено в 22:45
Армия и оружие
Telegraph: боевики ИГ могут атаковать курорты стран Азии и Африки
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планируют осуществлять вылазки на курортах стран Азии и Африки, взяв за основу модель организации терактов на Шри-Ланке.
Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес
Иеромонах Фотий увидел в победе дочери Алсу на «Голосе» аномалию
В шестом сезоне детской версии конкурса победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
Обновлено в 06:15
Футбол
Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голами
Комличенко не хватило одного гола для повторения рекорда чемпионата Чехии. В сезоне-2011/12 Давид Лафата огорчил соперников 25 раз.
Обновлено в 13:26
Здоровье
Амурским телятам делают тест «на отцовство»
Внутри хозяйств «анализы сдают» селекционные коровы и быки-производители, которые «отвечают» за воспроизводство стада.
Обновлено в 20:32
Кино
«Мстители: Финал» уже собрали в прокате 644 млн долларов
Обновлено в 19:13
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено вчера в 07:31
Музыка
Юрий Лоза высказался по поводу финала шоу «Голос. Дети»
Лоза отметил, что у Абрамовой "средние музыкальные способности", а ее родители сами виноваты в случившейся ситуации, потому что не стали размышлять к чему приведет победа их дочери.
Обновлено в 18:40
Экономика
В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности
Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям
Обновлено в 21:01
Армия и оружие
В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»
Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено в 14:42
Политика
В ФРГ отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием
Маас подчеркнул, что выход США из договора негативно повлияет на регулирование торговли обычными вооружениями.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Пожар произошел в колонии для рецидивистов в Костроме
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено в 21:58
Политика
Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ
Обновлено в 18:48