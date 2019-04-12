Экономика

Илон Маск будет согласовывать все твиты о TeslaГазета.Ru вчера в 14:06

Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
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Илону Маску закон стал писан

Коммерсантъ09:52

Илон Маск пообещал регуляторам больше не раскрывать важные сведения о Tesla

ТАСС26 апреля в 18:53

Маск сможет говорить о бизнесе Tesla только через юристов

Экономика сегодня26 апреля в 20:09

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

RT на русском26 апреля в 19:34

Илон Маск дал обязательство согласовывать свои твиты о работе Tesla с юристами

Эхо Москвывчера в 12:04

SEC назвала нуждающиеся в согласовании темы для записей Маска в Twitter

РБК26 апреля в 18:27

Власти США составили список запретных тем для общения Маска в Twitter

Инфо2426 апреля в 20:48
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Музыка

Победа дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал

Обновлено в 02:37
Автоспорт

Российский пилот «Торо Россо» Квят сошел с гонки «Формулы-1» в Баку

Обновлено в 09:30
Происшествия

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео

В сети появилось видео с места взрыва в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал».
Обновлено в 13:53
Недвижимость

В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.
Обновлено в 12:04
Футбол

На матче «Зенита» и «Крыльев» установлен рекорд посещаемости РПЛ

Обновлено в 12:22
Происшествия

Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии

Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Подмосковье произошёл пожар на площади 700 квадратных метров

В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар в сараях на площади 700 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 13:11
Общество

Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве

Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала фото в короне и без макияжа

В микроблоге Instagram Полина Гагарина показала фото в короне, которую певица одолжила у своей дочери Мии.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Дальнобойщика расстреляли на трассе М-4 «Дон»

Дальнобойщика расстреляли на 1000 км трассы М-4 "Дон".
Обновлено в 11:14
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом

Парижан предупредили о загрязнении территории вокруг собора Парижской Богоматери свинцом, сообщается на сайте префектуры парижской полиции.
Обновлено в 11:51
Общество

Москвичей предупредили об агрессивных змеях в столичных парках

Обновлено в 09:12
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Политика

ДНР и ЛНР отреагировали на заявление Зеленского

Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об участи военнопленных довольно сдержанно приняли в ДНР И ЛНР.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Обновлено в 06:24
Происшествия

Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон

В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Наука

Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып

Стресс на работе и недосып повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено в 12:18
Футбол

«Реал» Сосьедад обыграл «Хетафе» в матче Примеры

Завершился матч 35-го тура испанской Примеры между «Реалом Сосьедад» и «Хетафе». Встреча состоялась на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне.
Обновлено в 12:53
Происшествия

На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться

Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 13:20
Политика

В Германии предупреждают об угрозе со стороны правых экстремистов

В контрразведке Германии уточнили, что правые экстремисты только в последнее время начали обращать на себя внимание правоохранительных органов.
Обновлено в 11:27
Происшествия

В ядовитом озере на Кипре нашли чемодан с останками жертв маньяка

Полицейские на Кипре обнаружили в ядовитом озере Коккинопезоула чемодан с останками женщин и девочек.
Обновлено в 13:11
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Авто

Опубликованы средние траты россиян на бензин

На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:28
Политика

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

В ЛНР заявили о прибытии новобранцев ВСУ к линии соприкосновения

По словам Филипоненко, украинское командование продолжает наращивать силы вдоль линии боевого соприкосновения.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Наука

Споры о клонировании: безопасна ли еда из клонов, спасут ли вымирающие виды и мучаются ли «скопированные» животные

Безопасно ли молоко клонированных коров и почему в магазинах еще нет продуктов от клонов Репродуктивное клонирование — другой метод, который позволяет исследователям делать копии животных с потенциальной выгодой для медицины и сельского хозяйства.
Обновлено 26 апреля в 09:58
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Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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