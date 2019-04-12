Илон Маск будет согласовывать все твиты о TeslaГазета.Ru вчера в 14:06

Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.

Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla

Происшествия Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео В сети появилось видео с места взрыва в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал».

Недвижимость В России увеличилась стоимость съемного жилья В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.

Происшествия Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.

Происшествия В Подмосковье произошёл пожар на площади 700 квадратных метров В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар в сараях на площади 700 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Общество Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.

Шоу-бизнес Полина Гагарина показала фото в короне и без макияжа В микроблоге Instagram Полина Гагарина показала фото в короне, которую певица одолжила у своей дочери Мии.

Происшествия Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом Парижан предупредили о загрязнении территории вокруг собора Парижской Богоматери свинцом, сообщается на сайте префектуры парижской полиции.

Энергетика Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Политика ДНР и ЛНР отреагировали на заявление Зеленского Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об участи военнопленных довольно сдержанно приняли в ДНР И ЛНР.

Происшествия Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.

Футбол «Реал» Сосьедад обыграл «Хетафе» в матче Примеры Завершился матч 35-го тура испанской Примеры между «Реалом Сосьедад» и «Хетафе». Встреча состоялась на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне.

Происшествия На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.

Политика В Германии предупреждают об угрозе со стороны правых экстремистов В контрразведке Германии уточнили, что правые экстремисты только в последнее время начали обращать на себя внимание правоохранительных органов.

Происшествия В ядовитом озере на Кипре нашли чемодан с останками жертв маньяка Полицейские на Кипре обнаружили в ядовитом озере Коккинопезоула чемодан с останками женщин и девочек.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.

Авто Опубликованы средние траты россиян на бензин На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.

Политика Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.

Происшествия В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.