Экономика
Илон Маск будет согласовывать все твиты о TeslaГазета.Ru вчера в 14:06
Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
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Илон Маск дал обязательство согласовывать свои твиты о работе Tesla с юристами
Эхо Москвывчера в 12:04
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
Музыка
Победа дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал
Обновлено в 02:37
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
В сети появилось видео с места взрыва в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал».
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Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии
Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Подмосковье произошёл пожар на площади 700 квадратных метров
В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар в сараях на площади 700 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 13:11
Общество
Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве
Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала фото в короне и без макияжа
В микроблоге Instagram Полина Гагарина показала фото в короне, которую певица одолжила у своей дочери Мии.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Дальнобойщика расстреляли на трассе М-4 «Дон»
Дальнобойщика расстреляли на 1000 км трассы М-4 "Дон".
Обновлено в 11:14
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом
Парижан предупредили о загрязнении территории вокруг собора Парижской Богоматери свинцом, сообщается на сайте префектуры парижской полиции.
Обновлено в 11:51
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Политика
ДНР и ЛНР отреагировали на заявление Зеленского
Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об участи военнопленных довольно сдержанно приняли в ДНР И ЛНР.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе и недосып повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено в 12:18
Футбол
«Реал» Сосьедад обыграл «Хетафе» в матче Примеры
Завершился матч 35-го тура испанской Примеры между «Реалом Сосьедад» и «Хетафе». Встреча состоялась на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне.
Обновлено в 12:53
Происшествия
На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться
Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 13:20
Политика
В Германии предупреждают об угрозе со стороны правых экстремистов
В контрразведке Германии уточнили, что правые экстремисты только в последнее время начали обращать на себя внимание правоохранительных органов.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В ядовитом озере на Кипре нашли чемодан с останками жертв маньяка
Полицейские на Кипре обнаружили в ядовитом озере Коккинопезоула чемодан с останками женщин и девочек.
Обновлено в 13:11
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
В ЛНР заявили о прибытии новобранцев ВСУ к линии соприкосновения
По словам Филипоненко, украинское командование продолжает наращивать силы вдоль линии боевого соприкосновения.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Наука
Споры о клонировании: безопасна ли еда из клонов, спасут ли вымирающие виды и мучаются ли «скопированные» животные
Безопасно ли молоко клонированных коров и почему в магазинах еще нет продуктов от клонов Репродуктивное клонирование — другой метод, который позволяет исследователям делать копии животных с потенциальной выгодой для медицины и сельского хозяйства.
Обновлено 26 апреля в 09:58