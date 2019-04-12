Илон Маск будет согласовывать все твиты о TeslaГазета.Ru вчера в 14:06

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Маска в нарушении соглашения из-за его твита о количестве выпущенных автомобилей Tesla в 2019 году. Адвокаты основателя компании заявили, что эти утверждения являются безосновательными.

Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla

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